Ημέρα της γυναίκας: Το μήνυμα της Τσιμτσιλή προς τις γυναίκες συγκινεί

Με μια από τις πιο αγαπημένες μου φωτογραφίες εύχομαι σε κάθε γυναίκα να ζει την κάθε στιγμή με πάθος, να νιώθει πληρότητα χωρίς να περιμένει να εισπράξει αυτό το συναίσθημα από τους άλλους, να μην ανέχεται ούτε για ένα δευτερόλεπτο την βία και κάθε είδους απαξίωση, να νιώθει λιγότερες τύψεις επειδή δεν προλαβαίνει πάντα να είναι η ιδανική σύντροφος, η τέλεια μάνα, κόρη ή φίλη. Σημασία έχει που το προσπαθεί με την καρδιά της. Κορίτσια μην περνάτε μια ζωή ψάχνοντας το φως γύρω σας όταν απλά μπορείτε να κοιτάξετε μέσα σας. Χρόνια μας πολλά! #women

A post shared by stam_tsimtsili (@stam_tsimtsili) on Mar 8, 2020 at 4:08am PDT