Νεκρή μέσα στο σπίτι της 40χρονη παρουσιάστρια

Βαθιά θλιμμένοι και σοκαρισμένοι είναι οι συγγενείς και οι φίλοι της παρουσιάστριας Caroline Flack η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της.

Η 40χρονη που έγινε γνωστή μέσα από την εκπομπή «Love Island» είχε επιστρέψει στη Μεγάλη Βρετανία και ζούσε πλέον μόνιμα εκεί.

Προς το παρόν τα αίτια του θανάτου της είναι άγνωστα.

Η Caroline συμμετείχε επίσης στο Fame Academy, το I'm A Celebrity... , το Get Me Out Of Here!, το Britain's Got More Talent και το X Factor.

Η 40χρονη παρουσιάστρια στις 4 Μαρτίου θα εμφανιζόταν στο δικαστήριο καθώς ο πρώην σύντροφός της ο τενίστας Lewis Burton, την είχε κατηγορήσει για ξυλοδαρμό.