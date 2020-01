Κι όμως ο Κόμπι Μπράιαντ θα έγραφε βιβλίο με τον Πάουλο Κοέλιο!

Ένα βήμα πριν γράψει βιβλίο με τον Πάουλο Κοέλιο ήταν ο Κόμπι Μπράιαντ, προτού χάσει τόσο αναπάντεχα τη ζωή του.

Ο διάσημος συγγραφέας Πάουλο Κοέλιο αποκάλυψε σε συνέντευξή του, ότι επρόκειτο να συνεργαστεί με τον «βασιλιά» του NBA στη συγγραφή ενός παιδικού βιβλίου.

Ωστόσο δε θα διαβάσουμε ποτέ τις σελίδες του, καθώς ο Κοέλιο, διέγραψε το προσχέδιο, μετά τα τραγικά νέα του θανάτου του κορυφαίου μπασκετμπολίστα.

«Ήσουν κάτι παραπάνω από έναν σπουδαίο παίκτη, αγαπημένε Κόμπι. Έμαθα πολλά από σενα. Διαγράφω το προσχέδιο αυτή τη στιγμή. Το βιβλίο έχασε το νόημά του».

You were more than a great player, dear Kobe Bryant. I learned a lot by interacting with you. Will delete the draft right now, this book has lost its reason pic.twitter.com/pZWyT8xObw