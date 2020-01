Oscars 2020: Αυτές είναι οι υποψηφιότητες

Οι υποψηφιότητες για τα 92α Oscar ανακοινώθηκαν σήμερα το μεσημέρι, εν αναμονή της λαμπερής τελετής που θα γίνει στις 9 Φεβρουαρίου στο Dolby Theatre στο Los Angeles.

Οι προβλέψεις έπεσαν μέσα και έτσι ο «Joker» και το «The Irishman» συγκέντρωσαν τις περισσότερες.

Το «Joker» συγκέντρωσε 11 υποψηφιότητες. Με 10 ακολουθεί ο «Ιρλανδός» του Σκορτσέζε και με έξι το αντιπολεμικό «Jojo Rabbit» και το «Marriage Story».

Δείτε όλες τις υποψηφιότητες:

Καλύτερη Ταινία

Ford vs. Ferrarri

Irishman

JoJo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon A Time In Hollywood

Parasite

Σκηνοθεσία

Μάρτιν Σκορσέζε (Irishman)

Τοντ Φίλιπς (Joker)

Σαμ Μέντες (1917)

Κουέντιν Ταραντίνο (Once Upon A Time In Hollywood)

Μπονγκ Τζουν-Χο (Parasite)

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Αντόνιο Μπαντέρας (Pain and Glory)

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (Once Upon A Time In Hollywood)

Άνταμ Ντράιβερ (Marriage Story)

Χοακίν Φοίνιξ (Joker)

Τζόναθαν Πράις (The Two Popes)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Σίνθια Ερίβο (Harriett)

Σκάρλετ Γιοχάνσον (Marriage Story)

Σίρσα Ρόναν (Little Women)

Σαρλίζ Θερόν (Bombshell)

Ρενέ Ζελβέγκερ (Judy)

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Τομ Χανκς (Beautiful Day in the Neighborhood)

Άντονι Χόπκινς (Two Popes)

Αλ Πατσίνο (Irishman)

Τζο Πέσι (Irishman)

Μπραντ Πιτ (Once Upon A Time In Hollywood)

B’ Γυναικείος Ρόλος

Κάθι Μπέις (Richard Jewell)

Λόρα Ντερν (Marriage Story)

Σκάρλετ Γιοχάνσον (JoJo Rabbit)

Φλόρενς Πιου (Little Women)

Μάργκο Ρόμπι (Bombshell)

Διασκευασμένο Σενάριο

Irishman

JoJo Rabbit

Joker

Little Women

The Two Popes

Πρωτότυπο Σενάριο

Knives Out

Marriage Story

1917

Once Upon A Time In Hollywood

Parasite

Φωτογραφία

Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

Once Upon A Time In Hollywood

Μοντάζ

Ford vs Ferrarri

Irishman

JoJo Rabbit

Joker

Parasite

Μακιγιάζ-Hair Stylish

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent

1917

Μουσική

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Star Wars: Rise of Skywalker

Τραγούδι

I Can’t Let you throw yourself away (Toy Story)

I ‘m gonna love you again

Into the Unknown (Frozen 2)

Stand Up Harriett

Μικρού Μήκους Ταινία – Animation

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Καλύτερη Ξένη Ταινία

Corpus Christi (Πολωνία)

Honeyland (Βόρεια Μακεδονία)

Les Miserables (Γαλλία)

Pain & Glory (Ισπανία)

Parasite (Νότια Κορέα)

Ταινία Μικρού Μήκους

A Sister

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbor's Window Saria