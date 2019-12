Πρίγκιπας Harry-Meghan Markle: Τα πρώτα Χριστούγεννα με τον μικρό Archie!

Ο Πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle έστειλαν την πρώτη τους χριστουγεννιάτικη κάρτα μετά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, Archie!

Στο τρυφερό στιγμιότυπο, ο Δούκας και η Δούκισσα του Sussex ποζάρουν στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενώ στο επίκεντρο είναι ο γιος τους, Archie, ο οποίος είναι επτά μηνών.

Η εορταστική ασπρόμαυρη κάρτα δημοσιεύτηκε πριν λίγες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Queen’s Commonwealth Trust και λέει:

«Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά από την οικογένειά μας στις δικές σας». Στο κάτω μέρος αναφέρει: «Φέτος επιλέξαμε να στείλουμε τις χριστουγεννιάτικες κάρτες μας ηλεκτρονικά».

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl