Βασίλισσα Ελισάβετ: Όλη της η ζωή σε ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων

70 πράγματα που δεν ξέραμε για την Βασίλισσα Ελισάβετ... - Βίντεο Breakfast@Star

Σαν σήμερα, στις 21 Απριλίου του 1926 γεννήθηκε η μακροβιότερη μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου, βασίλισσα Ελισάβετ.

Η Ελισάβετ Β’ υπήρξε βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από το 1952 έως το 2022. Το 2015 ξεπέρασε σε χρόνο παραμονής στον θρόνο τη βασίλισσα Βικτωρία κι έγινε η μακροβιότερη μονάρχης στη βρετανική ιστορία. Η Ελισάβετ ως μονάρχης ήταν ακόμη επικεφαλής της Κοινοπολιτείας και της Αγγλικανικής Εκκλησίας.

Η Ελισάβετ Αλεξάνδρα Μαρία γεννήθηκε στο Λονδίνο και ήταν κόρη του μετέπειτα βασιλιά Γεωργίου ΣΤ’ της δυναστείας των Γουίνδσορ και της σκωτσέζας αριστοκράτισσας Κλοντ Μπόους-Λάιον. Ως πρώτο παιδί ενός νεώτερου γιου του βασιλιά Γεωργίου Ε’, η πριγκίπισσα Ελισάβετ είχε λίγες πιθανότητες ν’ ανεβεί στο θρόνο του Ηνωμένου Βασιλείου, έως τη στιγμή που ο θείος της, Εδουάρδος Η’, παραιτήθηκε υπέρ του πατέρα της, στις 11 Δεκεμβρίου 1936, οπότε η Ελισάβετ έγινε η διάδοχος του θρόνου.

Σαν σήμερα, στις 21 Απριλίου του 1926 γεννήθηκε η μακροβιότερη μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου, βασίλισσα Ελισάβετ / Φωτογραφία: AP

Συγκινητικό είναι το βίντεο – αφιέρωμα στη ζωή της που δημοσίευσε ο επίσημος λογαριασμός της βασιλικής οικογένειας στο Twitter. Το timelapse βίντεο με φωτογραφικά στιγμιότυπα που κοινοποίησε ο λογαριασμός τού «The Royal Family» παρουσιάζουν στιγμιότυπα από τα πρώτα λεπτά της ζωής της Αυτής Μεγαλειότητας, τα παιδικά της χρόνια, τον γάμο της με τον άντρα που ερωτεύτηκε και τη μετέπειτα ζωή της.

Εικόνες που κρατά στην αγκαλιά της το νέο βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου – Κάρολο. Φωτογραφίες από την καθημερινότητα της. Στιγμές που εκπληρώνει τα βασιλικά της καθήκοντα, αλλά και ήρεμες στιγμές από την «αυλαία» της ζωής της, παρέα με τα άλογά της.

Remembering Our Queen.



Today people from across the UK, Commonwealth and around the world will pay tribute to the extraordinary life and reign of Her Majesty The Queen. pic.twitter.com/yuFxoo6Gdu