Ο τραγικός θάνατος τριών αστέρων του rock ‘n’ roll

Ήταν τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Φεβρουαρίου 1959 που χάθηκαν βίαια τρεις αστέρες του rock ‘n’ roll, παγκόσμιου βεληνεκούς, ο Μπάντι Χόλι, ο Ρίτσι Βάλενς και ο Τζάιλς «Μπιγκ Μπόπερ» Ρίτσαρντσον.

Η τραγική αυτή ημέρα έμεινε στην ιστορία ως «η ημέρα που πέθανε η μουσική», στίχος από το τραγούδι με τίτλο «American Pie», που έγραψε ο Ντον Μακ Λιν.

Oι Μπάντι Χόλι, Ρίτσι Βάλενς και Tζάιλς «Μπιγκ Μπόπερ» Ρίτσαρντσον

Το θλιβερό περιστατικό συνέβη όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη κοντά στο Κλίαρ Λέικ της Άιοβα.

Οι τρεις μουσικοί δεν ήταν τυχαίοι. Μεσουρανούσαν τότε στις ΗΠΑ, παρά τη μικρή ηλικία τους.

Τραγούδια όπως τα «That'll Be the Day», «Peggy Sue», «It's So Easy» και «La Bamba» ήταν λίγα μόνο από τα κομμάτια που γνώρισαν τεράστια επιτυχία στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1950.

O Μπάντι Χόλι

Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

Λίγο πριν το τραγικό δυστύχημα οι τρεις star της εποχής έδιναν καθημερινά συναυλίες σε κάθε γωνιά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το πούλμαν που είχαν νοικιάσει για τις μετακινήσεις τους ήταν προβληματικό.Έτσι, σε μία στάση τους στο Κλίαρ Λέικ για μια εμβόλιμη συναυλία, ο Μπάντι Χόλι σκέφθηκε να νοικιάσει ένα μικρό αεροπλάνο.

O Ρίτσι Βάλενς

Το αεροπλάνο με τους τέσσερις επιβαίνοντες (Μπάντι Χόλι, Τζάιλς Ρίτσαρτσον, Ρίτσι Βάλενς και ο 21χρονος πιλότος Ρότζερ Πίτερσον) απογειώθηκε στη 1 τα ξημερώματα από το δημοτικό αεροδρόμιο του Μέισον Σίτι, αμέσως μετά τη συναυλία τους στο Κλίαρ Λέικ, με κατεύθυνση τον επόμενο σταθμό τους, το Ντάλουθ της Μινεσότα. Ο πιλότος δεν είχε υποβάλει σχέδιο πτήσης, κάτι που θα έπραττε στην πορεία. Όμως, μετά από λίγο χάθηκαν τα ίχνη του μονοκινητήριου αεροπλάνου.

O Tζάιλς «Μπιγκ Μπόπερ» Ρίτσαρντσον

Οι επαναλαμβανόμενες κλήσεις της εταιρείας προς τον πιλότο δεν βρήκαν ανταπόκριση κι έτσι στις 3:30 το πρωί το αεροπλάνο κηρύχθηκε αγνοούμενο. Έξι ώρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 9:15 το πρωί τα συντρίμμια του εντοπίσθηκαν πέντε μίλια βορειοδυτικά του αεροδρομίου. Οι εμπειρογνώμονες αποφάνθηκαν ότι η πτώση του οφειλόταν στις κακές καιρικές συνθήκες και σε λάθη του νεαρού και άπειρου πιλότου.

