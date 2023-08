Φωτιές: Tα μέτρα για Έβρο και Πάρνηθα - Αναδασωτέες οι καμένες περιοχές

Μέγαρο Μαξίμου: Κυβερνητική σύσκεψη για τις φωτιές / Βίντεο από Open

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη λήψη άμεσων μέτρων για τις καμμένες εκτάσεις στον Έβρο και στην Πάρνηθα πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μετά τη σύσκεψη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Στην κυβερνητική σύσκεψη που έγινε συζητήθηκαν τα άμεσα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για τον Έβρο και την Πάρνηθα, η πορεία των μέτρων για τις προηγούμενες πυρκαγιές και γενικότερα το θέμα της πρόληψης και προστασίας των δασών μας.

Η δασική υπηρεσία κηρύσσει άμεσα, με διοικητικές πράξεις, τις περιοχές αυτές αναδασωτέες. Λαμβάνουμε φροντίδα για την άγρια πανίδα, να έχουν δηλαδή τα ζώα που επιβίωσαν ζωοτροφές και νερό για το διάστημα των επόμενων μηνών. Και -το πιο σημαντικό- ξεκινούν οι διαδικασίες και εδώ, όπως και για τις προηγούμενες πυρκαγιές, για τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις λεκάνες απορροής που έχουν επηρεαστεί. Κορμοφράγματα δηλαδή και άλλα τεχνικά έργα, που έχουν απόλυτη προτεραιότητα.

Επίσης, απόλυτη προτεραιότητα έχει ο καθαρισμός των ρεμάτων στις περιοχές αυτές, με ευθύνη των Περιφερειών. Για τους πληγέντες στις περιοχές αυτές ανακοίνωσε ήδη χθες, από την Αλεξανδρούπολη, το κυβερνητικό κλιμάκιο όπου πήγε εκεί τα μέτρα που λαμβάνονται για αυτές τις περιπτώσεις».

Επισημαίνεται πως για την υλοποίηση των τεχνικών έργων που αναφέρονται πιο πάνω αποφασίστηκε η ενεργοποίηση του νέου θεσμού των «αναδόχων αποκατάστασης» ενώ θα αξιοποιηθούν και οι δασικοί συνεταιρισμοί.

Στη σύσκεψη μετείχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, οι Υπουργοί Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου, Άκης Σκέρτσος και Μάκης Βορίδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Γενικός Γραμματέας Δασών Ευστάθιος Σταθόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης, ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ Βαγγέλης Γκουντούφας, η Γενική Γραμματέας Συντονισμού Εύη Δραμαλιώτη και ο Ειδικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς.

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει κινητοποιήσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση εναέριας πυρόσβεσης από το rescEU στην Ελλάδα, «για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων δασικών πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ΕΕ».

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή αναφέρει για τις φωτιές:

«Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης της Επιτροπής έχει κινητοποιήσει 11 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο από το αποθεματικό rescEU, που σταθμεύουν σε 6 κράτη μέλη. Επιπλέον, 6 ευρωπαϊκές χώρες έχουν συνεισφέρει με 6 ομάδες επίγειων δασοπυρόσβεσης μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Μέχρι στιγμής, πάνω από 81.000 εκτάρια έχουν καεί στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Αυτή η πυρκαγιά είναι η μεγαλύτερη στην ΕΕ από το 2000, όταν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Δασικών Πυρών (EFFIS) άρχισε να καταγράφει δεδομένα».

Responding to the largest wildfires in EU history, we've activated a massive #rescEU operation in Greece.



🛩️ 11 firefighting planes

🚁 1 helicopter

👩‍🚒 407 firefighters

🚒 62 vehicles



In addition, in response to this weekend's explosion in Romania, 12 severe burn patients were… pic.twitter.com/dO0OW14r2x