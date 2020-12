Προειδοποίηση Χαρδαλιά για άρση Lockdown: Ό,τι ανοίγει ξανακλείνει  

«Οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τον εορτασμό των Χριστουγέννων με τον τρόπο που θα θέλαμε» τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη σημερινή ενημέρωση για τον κορωνοϊό.

Κωδικοποιώντας τις νέας αποφάσεις για μερική άρση του lockdown σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, ο υφυπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων:

• Θα επιτρέπεται η μετάβαση των πελατών στα καταστήματα που θα ανοίξουν με click away αλλά θα είναι υποχρεωτική η προαγορά του προϊόντος και θα πρέπει να έχει μαζί ο πελάτης την απόδειξη της παραγγελίας

• Μέχρι ένα δεκάλεπτο η αναμονή των πελατών έξω από το κατάστημα

• Ο πελάτης δεν εισέρχεται στο κατάστημα και πληρώνει υποχρεωτικά με κάρτα σε POS

• Απόσταση δύο μέτρων μεταξύ των πελατών κατά την αναμονή παραλαβής

• Από 7 πμ έως 9 μμ το ωράριο

• Στα βιβλιοπωλεία ανώτατο όριο 4 πελάτες μέχρι καταστήματα 100 τ.μ. και 1 άτομο επιπλέον για κάθε 15 τ.μ. στα μεγαλύτερα

• Δεν ανοίγουν καταστήματα σε εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα (shops in the shop).

• Ανήμερα των Χριστoυγέννων και των Φώτων οι εκκλησίες θα λειτουργήσουν με εκκλησίασμα μέχρι 9 άτομα στις ενορίες και μέχρι 25 άτομα στους μητροπολιτικούς ναούς.

• Η απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 7/1 /2021 θα είναι από 10 μ.μ. έως 5 π.μ.

• Για τη μετάβαση στα καταστήματα click away θα αποστέλλεται SMS με τον κωδικό 2.

• Υποχρεωτική καραντίνα τριών ημερών από τις 18/12/2020 για όσους επιστρέφουν για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα (αντί 10 ημερών που ήταν η αρχική απόφαση.

«Δεν μπορούμε να πάρουμε ρίσκο όταν απειλείται η ανθρώπινη ζωή. Η χαλάρωση των μέτρων δεν είναι εφικτή» τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς ο οποίος προειδοποίησε ότι «μια βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας μπορεί να επιτρέψει να ανοίξουν κι άλλες δραστηριότητες το επόμενο διάστημα ή αντίστροφα και να ξανακλείσουν.

«Τα δεδομένα δεν αφήνουν περιθώριο εφησυχασμού» τόνισε επίσης.

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

Ειδική αναφορά έκανε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη στη σύσκεψη για τη Δυτική Αττική που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα.

Όπως τόνισε, τα ενεργά κρούσματα στη Δυτική Αττική (εκ των οποίων τα περισσότερα εντοπίζονται στον Δήμο Αχαρνών) είναι 392 με μέσο όρο ηλικίας τα 32 έτη!

Για τον ίδιο λόγο απηύθυνε έκκληση για τήρηση των μέτρων στην περιοχή των Αχαρνών ενώ ζήτησε και οι επισκέπτες να είναι προσεκτικοί.