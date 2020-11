Χαρδαλιάς: Σαρωτικοί οι έλεγχοι στις μετακινήσεις-300 ευρώ το πρόστιμο    

Μόνο για συγκεκριμένους λόγους θα επιτρέπεται η μετακίνηση δήλωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη σημερινή ενημέρωση, ενώ ανακοίνωσε ότι το πρόστιμο πλέον θα ανέρχεται στα 300 ευρώ.

Τελικά πάντως το βράδυ ( 9 μ.μ. έως 5 π.μ.) δεν θα υπάρξει απαγόρευση, παρά μόνο συσταση και εντατικοί έλεγχοι για το αν είναι νόμιμη η μετακίνηση.

«Κατά τις βραδινές ώρες συνιστούμε στους πολίτες να μετακινούνται μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητο, οι έλεγχοι θα είναι σαρωτικοί» τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, ενώ επισήμανε ότι για τη μετακίνηση των εργαζομένων είναι απαραίτητη η βεβαίωση από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και μόνο όταν δεν είναι εφικτό μπορεί να συμπληρωθεί από το forma.gov. gr.

Μεταξύ άλλων ο υφυπουργός ανακοίνωσε:

• Για την κατάταξη στον στρατό απαιτείται το έγγραφο κατάταξης για τους νεοσύλλεκτους και τους γονείς που τους συνοδεύουν και κατά την επιστροφή το έγγραφο που θα χορηγηθεί εκεί.

• Δεν επιτρέπεται το κυνήγι και το ψάρεμα σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας.

• Από το Σάββατο επιτρέπονται μόνο οι δραστηριότητες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα και των καταστημάτων τροφίμων.

• Υπηρεσίες αντικατάστασης κινητών κλπ θα γίνονται μέσω ταχυδρομικής παραλαβής και οι πληρωμές τους θα γίνονται ηλεκτρονικά.

• Take away και drive through επιτρέπονται μόνο με την ευκαιρία άλλης νόμιμης μετακίνησης

• Τα κομμωτήρια - κουρεία πλην Θεσσαλονίκης Σερρών μπορούν να λειτουργήσουν μέχρι την Κυριακή.

• Λαϊκές αγορές μπορούν να λειτουργούν με τη συμμετοχή του 50% των παραγωγών και με τήρηση των μέτρων ασφάλειας.

• Αναστολή εργοταξίων και σχολών οδηγών, δημόσιων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ με εξαίρεση τον έλεγχο βαρέων οχημάτων

• Κλειστοί οι χώροι θρησκευτικής λατρεία για τους πιστούς. Λειτουργίες θα γίνονται χωρίς τη συμμετοχή πιστών, ενώ στις κηδείες θα μπορούν να παρίστανται μέχρι 9 άτομα.

Ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε επίσης:

Σε περίπτωση ψευδούς βεβαίωσης για εργαζόμενο επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ στον εργοδότη.

Σε όσους λειτουργούν κατά παράβαση της αναστολής λειτουργίας για κάθε παράβαση πρόστιμο 5.000 ευρώ στην επιχείρηση και 3.000 ευρώ στα φυσικά πρόσωπα που ευθύνονται.

Σε όλες τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων θα σταλούν rapid tests και θα είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος του προσωπικού στο σύνολό του.

Δε θα γίνει η συγκέντρωση και η πορεία της επετείου του Πολυτεχνείου. Η 17η Νοεμβρίου θα τιμηθεί με καταθέσεις στεφάνων από τα κόμματα.