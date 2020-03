Η ΕΚΤ ρίχνει στην αγορά πακέτο – μαμούθ 750 δισ. ευρώ για τον κορωνοϊό

Ισχυρή «ένεση» ρευστότητας 750 δισ. ευρώ ρίχνει στην αγορά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για την επαναγορά δημόσιου και ιδιωτικού χρέους, ώστε να αντιμετωπιστεί ο αντίκτυπος της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σκοπεύει να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για να υπερασπιστεί το ευρώ και «δεν υπάρχει όριο» στη δέσμευσή της στο κοινό νόμισμα, διαβεβαίωσε η πρόεδρός της, Κριστίν Λαγκάρντ.

«Οι εξαιρετικές περιστάσεις απαιτούν εξαιρετική δράση», τόνισε η Λαγκάρντ μέσω Twitter. «Δεν υπάρχουν όρια όσον αφορά τη δέσμευσή μας στο ευρώ. Είμαστε αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό των εργαλείων που διαθέτουμε, εντός των ορίων της εντολής μας», πρόσθεσε.

