ΗΠΑ: Νεκρό Παιδί Ενός Έτους Από Αστυνομικά Πυρά

Σοκ και οργή έχει προκαλέσει στο Μισισίπι ο θάνατος ενός αγοριού μόλις ενός έτους από πυρά αστυνομικού κατά τη διάρκεια επεισοδίου έξω από κατάστημα γνωστής αλυσίδας. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ ο αστυνομικός που ενεπλάκη στο περιστατικό τέθηκε σε διοικητική αργία.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην πόλη Σενάτομπια, περίπου 65 χιλιόμετρα νότια του Μέμφις. Σύμφωνα με το Γραφείο Ερευνών του Μισισίπι (MBI), αστυνομικοί κλήθηκαν στο κατάστημα έπειτα από καταγγελία για κλοπή.

The cops murdered a 1-year-old baby in Mississippi after someone falsely accused his mother of shoplifting from Walmart.



Even if the diapers were stolen that is no justification for cops to murder anyone let alone a child, but she had a receipt.



A baby is dead because of a… pic.twitter.com/5e14hoEfhD — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) June 17, 2026

Κατά την άφιξή τους, εντόπισαν δύο ενήλικες που φέρονται να αποχωρούσαν από το πολυκατάστημα και να επιβιβάζονταν σε όχημα μαζί με ένα παιδί. Όπως αναφέρουν οι αρχές, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν το αυτοκίνητο, ωστόσο ένας από αυτούς άνοιξε πυρ όταν ο οδηγός φέρεται να κατευθύνθηκε προς το μέρος του.

Από τους πυροβολισμούς σκοτώθηκε ο ενός έτους Κόεν Γουάιλι, ενώ ένας ακόμη επιβάτης τραυματίστηκε σοβαρά. Στο όχημα επέβαιναν επίσης η μητέρα του παιδιού και ένας οικογενειακός φίλος.

😢Shoplifting Call Ends in Gunfire as Officer Shoots into Car Outside Walmart, Killing Child😢It appears they witnessed her walking out with a child, Should have been told to all on scene?🤔and Why take your kid shoplifting😡



1-year-old boy named Kohen Wiley died and a woman was… pic.twitter.com/zkFe6ai7aK — American Crime Stories (@AmericanCrime01) June 15, 2026

Μετά το περιστατικό, οι δημοτικές αρχές της Σενάτομπια αποφάσισαν να θέσουν σε διοικητική αργία τον αστυνομικό που πυροβόλησε. Το όνομά του δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Την έρευνα έχει αναλάβει το Γραφείο Ερευνών του Μισισίπι, με τον επικεφαλής της Δημόσιας Ασφάλειας της Πολιτείας, Σον Τίντελ, να διαβεβαιώνει ότι η διαδικασία θα είναι πλήρως ανεξάρτητη και διαφανής.

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά τραγική υπόθεση και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα στοιχεία θα εξεταστούν με απόλυτη προσοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις αρχές, ειδική ομάδα ερευνητών συλλέγει καταθέσεις μαρτύρων και αποδεικτικά στοιχεία, ενώ αναζητείται και υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος. Το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες σώματος των αστυνομικών αναμένεται να δημοσιοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Ο γνωστός δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μπεν Κραμπ, που εκπροσωπεί την οικογένεια του παιδιού, υποστηρίζει ότι η μητέρα του Κόεν προσπαθούσε να ενημερώσει τους αστυνομικούς πως μέσα στο όχημα βρισκόταν ένα βρέφος.

«Παρά τις προειδοποιήσεις της, άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα αθώο παιδί ενός έτους. Θα διεκδικήσουμε δικαιοσύνη για τον μικρό Κόεν», ανέφερε σε δήλωσή του.

Ο ίδιος επισήμανε επίσης ότι η μητέρα του παιδιού δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα.

Διαδηλώσεις και ένταση μετά τη δολοφονία του παιδιού

Η είδηση του θανάτου του παιδιού προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία. Την Τρίτη, πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημαρχείο της Σενάτομπια απαιτώντας δικαιοσύνη για τον μικρό Κόεν.

Αργότερα το ίδιο βράδυ, νέα διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε στον χώρο στάθμευσης του Walmart, όπου σημειώθηκε το περιστατικό. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Δικαιοσύνη για τον Κόεν» και «Χωρίς δικαιοσύνη, δεν υπάρχει ειρήνη».

Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης έγινε χρήση δακρυγόνων για τη διάλυση του πλήθους.

Το κατάστημα παρέμεινε προσωρινά κλειστό και επαναλειτούργησε το πρωί της Τετάρτης.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία εξέφρασε τη θλίψη της για το τραγικό συμβάν: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι για όσα συνέβησαν στο κατάστημά μας στη Σενάτομπια. Η ασφάλεια των πελατών και των εργαζομένων μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρχές που διερευνούν την υπόθεση».

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να μην προχωρούν σε εικασίες και να περιμένουν τα αποτελέσματα της έρευνας, τονίζοντας ότι μόνο τα πραγματικά στοιχεία θα φωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.