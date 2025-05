Γυναίκα που αγνοούνταν για 63 χρόνια βρέθηκε ζωντανή

Μια γυναίκα που αγνοούνταν για σχεδόν 63 χρόνια βρέθηκε ζωντανή και καλά στην υγεία της.

Η Όντρεϊ Μπάκεμπεργκ ήταν μόλις 20 ετών όταν εξαφανίστηκε από το σπίτι της σε μικρή πόλη του Ουισκόνσιν στις 7 Ιουλίου 1962, αφήνοντας πίσω της δύο μικρά παιδιά.

Σε δήλωσή του, ο σερίφης της κομητείας Sauk Chip Meister ανέφερε ότι η εξαφάνιση της Backeberg ήταν από δική της επιλογή και όχι αποτέλεσμα οποιασδήποτε εγκληματικής ενέργειας.

Audrey Backeberg disappeared from Reedsburg, Wisconsin at the age of 20 in July 1962. Her cold case has been solved after a sheriff's office found her alive. https://t.co/A6Ev0Y4MlT

Η 82χρονη σήμερα γυναίκα, πριν εξαφανιστεί, είχε υποβάλει ποινική μήνυση κατά του συζύγου της, τον οποίο είχε παντρευτεί σε ηλικία 15 ετών, ισχυριζόμενη ότι την είχε χτυπήσει και την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε, έφυγε από το σπίτι για να παραλάβει την επιταγή της μισθοδοσίας της απ΄όπου δούλευε.

Η 14χρονη μπέιμπι σίτερ του ζευγαριού είχε δηλώσει στις αρχές ότι αυτή και η Μπάκεμπεργκ πήγαν με ωτοστόπ στο Μάντισον, την πρωτεύουσα της πολιτείας του Ουισκόνσιν και από εκεί πήραν ένα λεωφορείο για την Ιντιανάπολη της Ιντιάνα, περίπου 300 μίλια (480 χιλιόμετρα) μακριά.

Η μπέιμπι σίτερ όμως έγινε νευρική και θέλησε να επιστρέψει στο σπίτι, όμως η Μπάκεμπεργκ αρνήθηκε. Τελευταία φορά εθεάθη να απομακρύνεται από τη στάση του λεωφορείου.

