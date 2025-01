Γερμανία: Πέντε νεκροί σε εκρήξεις αυτοσχέδιων πυροτεχνημάτων

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε εκρήξεις αυτοσχέδιων πυροτεχνημάτων κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, ενώ τουλάχιστον 8 άτομα - ανάμεσά τους τρία μικρά παιδιά - υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς και εγκαύματα σε αντίστοιχα περιστατικά.

Η αλλαγή του χρόνου γιορτάστηκε με εκδηλώσεις οι οποίες παρέμειναν ειρηνικές, υπήρξαν ωστόσο και εξαιρέσεις, με επιθέσεις εναντίον αστυνομικών, πυροσβεστών και διασωστών.

Πέντε άνδρες, ηλικίας 20, 21, 24, 45 και 50 ετών, σκοτώθηκαν σε διαφορετικά περιστατικά έκρηξης αυτοσχέδιων πυροτεχνημέτων και κροτίδων στη Σαξονία, στο Βρανδεμβούργο και στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Στο Μόναχο τρία παιδιά, 2, 11 και 14 ετών, υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα, όταν εξερράγησαν κροτίδες που κρατούσαν στα χέρια τους.

Στην Πύλη του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο, όπου βρίσκεται παραδοσιακά το επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων, 65.000 άτομα γιόρτασαν ειρηνικά την αλλαγή του χρόνου, με συναυλία ραπ μουσικής.

