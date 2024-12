Ισχυρός σεισμός 7,3 Ρίχτερ στα νησιά Βανουάτου – Πληροφορίες για νεκρούς

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,3 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί ανοιχτά των ακτών των νήσων Βανουάτου στο Ειρηνικό ωκεανό.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε μόλις 30 χιλιόμετρα δυτικά της Πορτ Βίλα, πρωτεύουσας της νησιωτικής χώρας, και το εστιακό βάθος του ήταν περίπου 43 χιλιόμετρα.

BREAKING: Massive Earthquake 🚨 A 7.4 magnitude earthquake struck 54 kilometers west of Port-Vila, Vanuatu. 🌍• Time: December 17, 1:47 UTC • Depth: 10 km. Tsunami threat is being assessed. Stay alert and safe! #earthquake #Vanuatu #breakingnews #tsunamialert pic.twitter.com/WcWBFMX4AD

Επισήμως δεν έχουν αναφερθεί νεκροί ή τραυματίες, ωστόσο αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε προ ολίγου πως είδε πτώματα στην πρωτεύουσα.

🇻🇺 #BREAKING A powerful 7.4 magnitude earthquake struck Vanuatu on December 17, 2024, causing damaged US Embassy



Initial reports indicate significant damage to infrastructure, homes, and buildings.#earthquake #Vanuatu pic.twitter.com/MlPdnPBM74