Απίστευτο: Γιατί Βρετανός κινδυνεύει να μπει 20 χρόνια φυλακή στο Ντουμπάι

Ένας νεαρός Βρετανός που καταδικάστηκε στο Ντουμπάι επειδή είχε σεξουαλική επαφή με μια 17χρονη ομοεθνή του κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και 20 χρόνων.

Ο 18χρονος Μάρκους Φακάνα θα μπορούσε να καταδικαστεί με την υψηλότερη ποινή σύμφωνα με τους αυστηρούς νόμους που επικρατούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προειδοποιεί δικηγόρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

