Οι αδελφοί Μενέντεζ που σκότωσαν τους γονείς τους, ζητούν να αποφυλακιστούν

Τα αδέρφια Μενέντεζ, σόκαραν την Αμερική με τη δολοφονία των γονιών τους το 1989 / AP

Οι αδελφοί Μενέντεζ, που σόκαραν την Αμερική με τη δολοφονία των γονιών τους το 1989, ζητούν χάρη από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας του Λος Αντζελες.

«Στηρίζω σθεναρά το αίτημα για χάρη στον 'Ερικ και τον Λάιλ Μενέντεζ, που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα υπό όρους αποφυλάκισης», ανέφερε ο εισαγγελέας Τζορτζ Γκάσκον σε ανακοίνωσή του. Το γραφείο του έστειλε επιστολές προς την κατεύθυνση αυτή προς τον κυβερνήτη.

Erik and Lyle Menendez will go free. Their supporters will not rest until they receive justice. We will not let society fail them again.



Every single person who still refuses to believe them, you are a part of the system that protects p*dos and abusers. You are disgusting. pic.twitter.com/iwcs0T7osE