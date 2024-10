'Εκλεισε τον φίλο της σε βαλίτσα και τον άφησε να πεθάνει από ασφυξία

Μια γυναίκα από τη Φλόριντα των ΗΠΑ καταδικάστηκε για τη δολοφονία του συντρόφου της, τον οποίο έκλεισε μέσα σε βαλίτσα και τον άφησε μέχρι να πεθάνει από ασφυξία.

Η Σάρα Μπουν που άφησε τον σύντροφό της να πεθάνει από ασφυξία μέσα σε μια βαλίτσα / AP

Η Σάρα Μπουν, καταδικάστηκε την Παρασκευή από δικαστήριο της κομητείας Orange στις ΗΠΑ για τον φόνο του συντρόφου της Χόρχε Τόρες Τζούνιορ, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του από ασφυξία μέσα σε βαλίτσα.

«Κανείς δεν αξίζει αυτόν τον βασανιστικό θάνατο, να προσπαθεί να πάρει ανάσα μέσα σε μια βαλίτσα. Σήμερα, αποδόθηκε δικαιοσύνη με την καταδίκη της Σάρα Μπουν», δήλωσε ο εισαγγελέας.

