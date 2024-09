Bίντεο με τους 6 νεκρούς ομήρους από τη Χαμάς 

Βίντεο που δείχνει τους έξι ομήρους οι οποίοι αργότερα βρέθηκαν νεκροί από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα δημοσιοποίησε η Χαμάς.

Οι σοροί των έξι ομήρων, οι οποίοι απήχθησαν ζωντανοί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, βρέθηκαν πρόσφατα από τον ισραηλινό στρατό από σήραγγα στην περιοχή της Ράφα στη Λωρίδα της Γάζας.

Άγνωστο παραμένει το πότε ακριβώς γυρίστηκε το βίντεο, με τη Χαμάς να προαναγγέλλει ότι θα ακολουθήσει ένα εκτενέστερο βίντεο σύντομα.

Στα πλάνα, οι όμηροι λένε τα ονόματά τους μπροστά στην κάμερα. Το βίντεο διακόπτεται σε κάποιο σημείο και η Χαμάς προειδοποιεί ότι θα δημοσιεύσει τα «τελευταία μηνύματα» των ομήρων πριν αυτοί δολοφονηθούν.

BREAKING



Hamas about to release videos from all 6 hоstages ‘found’ dеаd by the IDF



“Your government is lying

Time is running out” pic.twitter.com/4upQLJ71TA