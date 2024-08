«Σήμα πολέμου»: ΝΟΤΑΜ να αποφεύγεται ο εναέριος χώρος του Ιράν!

Η Αίγυπτος εξέδωσε ΝΟΤΑΜ προς τις αεροπορικές εταιρείες της χώρας να αποφεύγουν τον ιρανικό εναέριο χώρο για τρεις ώρες τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (Video Action24)

Αναστάτωση έχει προκαλέσει εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή η οδηγία της Αιγύπτου προς τις αεροπορικές εταιρείες της χώρας μέσω ΝΟΤΑΜ να αποφύγουν τον εναέριο χώρο του Ιράν για διάστημα 3 ωρών τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης!

Η NOTAM προς τους κυβερνήτες αεροσκαφών αναφέρει ότι η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ από τις 04.00 έως τις 07.00 ώρα Αιγύπτου, που είναι η ίδια με την ώρα Ελλάδας.

Λεπτομέρειες για τους λόγους της οδηγίας δεν δόθηκαν αλλά λόγω των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας που έχει η Αίγυπτος με όλους τους μεγάλους «παίκτες» της περιοχής, από το Ισραήλ μέχρι το Ιράν, εκτιμάται ότι η ΝΟΤΑΜ ενδέχεται να συνδέεται με συγκεκριμένη πληροφορία για τα αναμενόμενα αντίποινα της Τεχεράνης προς το Ισραήλ.

«Όλες οι αιγυπτιακές αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να αποφεύγουν να πετούν πάνω από το FIR της Τεχεράνης. Κανένα σχέδιο πτήσης δεν θα γίνει αποδεκτό για πτήσεις πάνω από αυτήν την περιοχή» αναφέρει η οδηγία.

«Μια τέτοια NOTAM από την Αίγυπτο είναι πολύ ασυνήθιστη. Είναι πιθανό να πρόκειται για μια ένδειξη μιας ιρανικής απάντησης στο Ισραήλ και με τη σειρά της μιας ευρύτερης διαταραχής του εναέριου χώρου, την ίδια στιγμή ενδέχεται να υπάρχει άλλος λόγος», σχολίασε το OPSGROUP, που ασχολείται με πληροφορίες σχετικά με τους εναέριους κινδύνους.

Egypt has issued a Notam a short time ago, warning Egyptian carriers not to overfly the Tehran FIR tonight between 0100 and 0400 UTC. pic.twitter.com/osYmA9Tb9v