«Το Χ είναι εδώ»: Το Twitter παρουσίασε το νέο λογότυπο

Μία φωτογραφία με το νέο λογότυπο του Twitter, ένα λευκό Χ σε μαύρο φόντο, έδωσε στη δημοσιότητα η διευθύνουσα σύμβουλος της διάσημης πλατφόρμας, αφότου ο ιδιοκτήτης του, Έλον Μασκ εξέφρασε την επιθυμία αντικατάστασης του διάσημου μπλε πτηνού.

«Το Χ είναι εδώ. Πάμε» έγραψε σε ένα τουίτ το πρωί της Δευτέρας, η Λίντα Γιακαρίνο.

X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj