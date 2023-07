Βρετανία: Καθηγητής δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο

Συναγερμός σήμανε σήμερα πρωί Δευτέρας, σε σχολείο στο Gloucestershire στη Μ. Βρετανία όπου μαθητής φέρεται να μαχαίρωσε έναν καθηγητή. Για το περιστατικό συνελήφθη ένας έφηβος που έχει συλληφθεί ως ύποπτος για την επίθεση.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, στις 9.10 το πρωί τοπική ώρα (11.10 ώρα Ελλάδος) ελήφθη αναφορά για επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός ενήλικα στο σχολείο.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν το κτίριο αλλά και τη γύρω περιοχή.

An adult has been taken to hospital with a suspected stab wound following an incident at Tewkesbury School. We were called around 9.10am today (Monday) with a report a pupil had stabbed a teacher. A teenage boy has been arrested in connection with the incident. https://t.co/qe2pln7c8n