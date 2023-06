Πανικός σε κρουαζιερόπλοιο: Καταιγίδα σάρωσε το κατάστρωμα

Αξέχαστο θα μείνει το ταξίδι δεκάδων τουριστών σε κρουαζιερόπλοιο, καθώς την ώρα που βρίσκονταν στο κατάστρωμα, ξέσπασε σφοδρή καταιγίδα που προκάλεσε χάος.

Σύμφωνα με τη New York Post, το κρουαζιερόπλοιο επρόκειτο να ξεκινήσει το ταξίδι του από το Port Canaveral στις Μπαχάμες όταν ξέσπασε η καταιγίδα. Επιβάτες του πλοίου καταγγέλουν ότι το πλήρωμα δεν προειδοποίησε για την καταιγίδα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός.

«Ο καπετάνιος δεν έκανε καμία ανακοίνωση ούτε κατά τη διάρκεια, ούτε μετά την καταιγίδα. Απλά κάναμε σαν να μην συνέβαινε τίποτα» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ένας από αυτούς. Στο βίντεο που ανέβασε φαίνεται ο πανικός που επικρατούσε στο κατάστρωμα τη στιγμή της καταιγίδας με έπιπλα να «πετούν» και επιβάτες να ουρλιάζουν.

Instead of telling people to come up to the top deck when we have a severe thunderstorm warning, maybe you should be more worried about your guests and employees and tell them to get inside. #royalcaribbean #mikesweatherpage #independenceoftheseas #dobetter #portcanaveral pic.twitter.com/OTYFYZWczB