Κίνα: Τρενάκι σε λούνα παρκ «έμεινε» ανάποδα μισή ώρα - Βίντεο

Τον τρόμο έζησαν οι επιβάτες σε ένα τρενάκι λούνα παρκ στην Κίνα, όταν αυτό έμεινε κατά τη διάρκεια της διαδρομής, με τους ίδιους να «κρέμονται» ανάποδα για μισή ώρα.

Το συμβάν σημειώθηκε στις 6 Ιουνίου σε λούνα παρκ της επαρχίας Χεμπέι λόγω διακοπής ρεύματος, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες καθώς εκείνη την ώρα διέβαινε την ανάποδη διαδρομή.

Αναγκάστηκαν να περιμένουν για πάνω από 20 λεπτά γυρισμένοι ανάποδα σε ύψος 20 μέτρων, μέχρι να επανέλθει το ρεύμα και να συνεχιστεί η διαδρομή.

Οι ειδικοί αποδίδουν τη διακοπή ρεύματος σε υπερφόρτωση του δικτύου λόγω καύσωνα.

Η Κίνα, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, βιώνει την πιο μακρά περίοδο υψηλών θερμοκρασιών από το 1961. Μάλιστα, οι τοπικές Αρχές έχουν προειδοποιήσει τους οδηγούς για τον κίνδυνο να σκάσουν ελαστικά οχημάτων.



What's scarier than a rollercoaster? Riders got stuck upside down 20 meters high in the air for over 20 minutes due to a power outage at a theme park in China's Hebei. Everyone was brought down safely afterward. pic.twitter.com/aLkkEFZ4pE