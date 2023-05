Συναγερμός στο Λονδίνο: Aυτοκίνητο έπεσε στην πύλη της Ντάουνινγκ Στριτ

Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε στην πύλη Ντάουνινγκ Στριτ, όπου βρίσκεται η πρωθυπουργική κατοικία.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

An unknown vehicle crashed into the gates of the British prime minister's residence on Downing Street in London.



A day earlier, a van crashed through the gates of the White House in Washington, DC. The driver turned out to be a mentally ill neo-Nazi supporter. pic.twitter.com/vkKFBwEoHn