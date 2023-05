Μεγάλη φωτιά σε ξενοδοχείο στη Νέα Ζηλανδία - Νεκροί και αγνοούμενοι

Έξι νεκροί είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο της πρωτεύουσας της Νέας Ζηλανδίας, με τις αρχές να εκτιμούν ότι τα θύματα μπορεί να είναι πάνω από 10.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Ουέλιγκτον σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε ο Νεοζηλανδός πρωθυπουργός Κρις Χίπκινς.

Για «απόλυτη τραγωδία» έκανε λόγο ο κ. Χίπκινς, εκφράζοντας ανησυχία πως ο απολογισμός των θυμάτων θα γίνει ακόμα βαρύτερος.

A hostel fire in New Zealand's Wellington has claimed as many as 10 lives



