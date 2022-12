2022: Οι στιγμές που συγκλόνισαν τον κόσμο τη χρονιά που φεύγει

Άλλη μια χρονιά φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Άλλη μια περιστροφή της Γης γύρω από τον ήλιο ολοκληρώνεται και όλοι ελπίζουν πως η νέα θα φέρει νέα ξεκινήματα και ριζικές αλλαγές στον κόσμο μας.

Το 2023 πλησιάζει και το 2022 που σημάδεψε την ανθρωπότητα θα αποτελεί σε λίγες ώρες παρελθόν.

Ποια ήταν, όμως, τα σημαντικότερα διεθνή γεγονότα που άφησαν το στίγμα τους;

Φεβρουάριος 2022: Η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία και οι ισορροπίες στην Ευρώπη αλλάζουν

24 Φεβρουαρίου 2022. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ξεκίνησε επίσημα την ημέρα αυτή, όταν ο Πούτιν ανακοίνωσε ειδική στρατιωτική επιχείρηση για την «αποστρατικωποίηση και αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας».

Λίγα λεπτά αργότερα, πύραυλοι και βομβαρδισμοί χτύπησαν τη πρωτεύουσα του Κιέβου. Την ίδια ημέρα η εισβολή ξεκίνησε σε πολλαπλά μέτωπα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε καθεστώς στρατιωτικού νόμου και ζήτησε να στρατολογηθούν όλοι οι άντρες-κάτοικοι της χώρας μεταξύ 18-60, που πλέον απαγορεύονταν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Η εισβολή καταδικάστηκε διεθνώς από χώρες της Δύσης. Τα Ηνωμένα Έθνη ενέκριναν διακήρυξη που καταδίκασε την εισβολή και ζητούσε από τη Ρωσία να αποχωρήσει από την Ουκρανία.

Χιλιάδες Ουκρανοί εγκατέλειψαν τη χώρα τους το 2022 / AP Photo (Sergei Grits)

Η εισβολή προχώρησε με σταθερά εδαφικά κέρδη για τη Ρωσία έως τις αρχές Απριλίου 2022, όταν και αποχώρησε από το Κίεβο και τη βορειοανατολική Ουκρανία γενικότερα.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, εξαιτίας αυτής της εξέλιξης, η Ρωσία έθεσε σε εφαρμογή μερική επιστράτευση, δημιουργώντας ένα κύμα εξόδου πολλών Ρώσων από τη χώρα.

Η εισβολή στην Ουκρανία έφερε κύμα κυρώσεων στη Ρωσία από τον δυτικό κόσμο. Ανάμεσα σε αυτές το εμπάργκο στη ρωσική ενέργεια, αλλά και τα ρωσικά προϊόντα, ενέργεια που έφερε «τσουνάμι» αυξήσεων και ακρίβεια στην Ευρώπη.

Οι εικόνες από το μέτωπο έκαναν τον γύρο του διαδικτύου: χιλιάδες άμαχοι και παιδιά τρέχουν πανικόβλητοι να φύγουν από τη χώρα, βομβαρισμένα νοσοκομεία και αιμόφυρτους ασθενείς και έγκυες γυναίκες, ομαδικοί τάφοι ανθρώπων που υπέστησαν βασανιστήρια.

Η φωτογραφία μιας εγκύου να μετεφέρεται μέσα στα αίματα μετά τον βομβαρδισμό του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Οι Ρώσοι έκαναν λόγο για fake news και υποστήριξαν ότι η έγκυος είναι ηθοποιός ( AP Photo/Evgeniy Maloletka)

AP Photo/Evgeniy Maloletka

Μια φωτογραφία γροθιά στο στομάχι αποτυπώνει τη φρίκη του πολέμου: ένας πατέρας σπαράζει πάνω από το άψυχο σώμα του ανήλικου παιδιού του (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Τα άψυχα σώματα αμάχων ξεθάβονται καθημερινά στην Ουκρανία / AP Photo (Efrem Lukatsky)

Σεπτέμβριος 2022: Ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ και η επιχείρηση «Γέφυρα του Λονδίνου»

Η μακροβιότερη μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου, η Βασίλισσα Ελισάβετ Β', αφήνει την τελευταία της πνοή από φυσικά αίτια σε ηλικία 96 ετών, στις 15:10 της 8ης Σεπτεμβρίου 2022 στο Κάστρο Μπαλμόραλ.

Ο θάνατος της Ελισάβετ έθεσε σε εφαρμογή την Επιχείρηση «Γέφυρα του Λονδίνου», σχέδιο που περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο διαχείρισης του θανάτου της, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης της κηδείας.

Η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του 2022 - AP Photo/Vadim Ghird

Περίπου 7,7 δισ. τηλεθεατές είδαν έστω και ένα απόσπασμα από την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ (AP Photo/Bernat Armangue)

Τα τέσσερα παιδιά της βασίλισσας μαζί με τις νύφες της, καθώς και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι, ταξίδεψαν στο Μπαλμόραλ για να την αποχαιρετήσουν.

Τη βασίλισσα Ελισάβετ διαδέχθηκε ο γιος της βασιλιάς Κάρολος Γ'.

Το ενδιαφέρον μονοπώλησαν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ που βρέθηκαν στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ (AP Photo/Martin Meissner)

Οι εικόνες από την κηδεία της ταξίδεψαν σε όλον τον κόσμο. Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, έως και 7,7 δισ. τηλεθεατές είδαν έστω κάποια αποσπάσματα της μετάδοσης.

Η πριγκίπισσα Σαρλότ ξέσπασε σε λυγμούς στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ (AP Photo/Martin Meissner)

Σεπτέμβριος 2022: Οι διαδηλώσεις στο Ιράν για τον θάνατο της Μάχσα Αμίνι έφεραν άερα αλλαγής

Μια σειρά διαδηλώσεων ξεκίνησαν στο Ιράν στις 14 Σεπτεμβρίου του 2022, μετά τον θάνατο της Μάχσα Αμίνι, μιας νεαρής κοπέλας η οποία φέρεται να ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα από την λεγόμενη «Αστυνομία Ηθών» του Ιράν, επειδή φορούσε την χιτζάμπ με λάθος τρόπο.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις πόλεις Σακέζ, Σαναντάζ, Ντιβανταρέ, Μπανέ και Μπιζάρ στην επαρχία Κουρδιστάν και αργότερα εξαπλώθηκαν σε άλλες περιοχές του Ιράν.

Μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν για τη δολοφονία της Μαχσά Αμινί (AP Photo/Middle East Images)

Ως απάντηση σε αυτές τις διαδηλώσεις, ξεκινώντας στις 19 Σεπτεμβρίου η ιρανική κυβέρνηση εφάρμοσε περιφερειακούς τερματισμούς της πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Καθώς οι διαμαρτυρίες αυξάνονταν, επιβλήθηκε εκτεταμένο μπλακάουτ στο Διαδίκτυο μαζί με πανεθνικούς περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την οργάνωση Iran Human Rights, ως τις 17 Οκτωβρίου 2022 τουλάχιστον 215 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ως αποτέλεσμα της κυβερνητικής παρέμβασης στις διαδηλώσεις, με δακρυγόνα και σφαίρες, καθιστώντας τις διαδηλώσεις τις πιο θανατηφόρες από τις διαδηλώσεις του 2019–2020 που είχαν ως αποτέλεσμα περισσότερους από 1.500 θανάτους.

Η δολοφονημένη Μαχσά Αμινί έγινε σύμβολο των γυναικών όλου του κόσμου / (AP Photo/Aurelien Morissard)

Δεκάδες αντιδράσεις έχουν υπάρξει για τον τρόπο που μεταχειρίστηκε η Αστυνομία τους διαδηλωτές. Ιρανικές και διεθνείς ομάδες και ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν καταγγείλει την αδικαιολόγητη βιαιότητα με την οποία μεταχειρίζονται τα όργανα καταστολής τους διαδηλωτές.

Γυναίκες σε όλον τον κόσμο έκοψαν δημόσια τα μαλλιά τους, ως ένδειξη αλληλεγγύης στον αγώνα των γυναικών του Ιράν (AP Photo/Aurelien Morissard)

Μάιος 2022: Μαθητής λυκείου σκότωσε 19 μαθητές σε δημοτικό σχολείο του Τέξας

Στις 25 Μαϊου η παγκόσμια κοινότητα συγκλονίζεται από το μακελειό σε δημοτικό σχολείο του Τέξας.

All these Robb Elementary kids are

STILL missing from the #Uvalde, TX

shooting today #StopGunViolence



pls stop scrolling and retweet this! pic.twitter.com/P7gNYzuQUH — ° (@THEKONJOLIJ) May 25, 2022

Ο 18χρονος Σαλβαδόρ Ράμος, μαθητής λυκείου στην Ουβάλντε, εισέβαλε στο σχολείο και άνοιξε πυρ εναντίον μικρών μαθητών, σκοτώνοντας 19 παιδια και δύο ενηλίκους, τουλάχιστον ο ένας εκ των οποίων ήταν εκπαιδευτικός.

Texas governor confirms that the shooter: Salvador Ramos, 18 years old. He shot his grandmother before going into the school and opening fire. Killing 14 children one teacher before being dropped by respomding law enforcement. Profiles attached... pic.twitter.com/v84m1igVbj — Dundermal Meteler aka: D (@Dundermal) May 24, 2022

Ο νεαρός δράστης σκοτώθηκε στην ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς που ακολούθησε.

Ιουνίος 2022: Οι ΗΠΑ επιστρέφουν στο μεσαίωνα - «Παγώνει» το δικαίωμα στην άμβλωση

Στις 24 Ιουνίου 2022, το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε την ιστορική απόφαση της υπόθεσης Roe εναντίον Wade, καταργώντας το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση μετά από σχεδόν 50 χρόνια.

Η δραματική αυτή οπισθοδρόμηση μεταμορφώσει την αμερικανική ζωή, αφού στις μισές περίπου πολιτείες αποφασίστηκε η άρση του δικαιώματος στην άμβλωση.

Μαζικές διαδηλώσεις στις ΗΠΑ για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση (AP Photo/Steve Helber)

AP Photo/Charlie Riedel

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου έφερε «τσουνάμι» διαδηλώσεων τόσο στις ΗΠΑ, όσο και σε άλλες χώρες του κόσμου, φέρνοντας εν έτει 2022 ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα δικαιώματα των γυναικών και την αυτοδιάθεση του σώματος.

Οκτώβριος 2022: Οι εορτασμοί για το Ηalloween στη Νότια Κορέα βάφονται με αίμα

Το βράδυ της 29ης Οκτωβρίου 156 νέοι άνθρωποι, ηλικίας 20 - 30 ετών, σκοτώθηκαν και 197 τραυματίστηκαν, όταν συνωστίστηκαν και ποδοπατήθηκαν στα στενά δρομάκια της δημοφιλούς για τη νυχτερινή ζωή της συνοικίας της Σεούλ, Ιτεγουόν.

Την ημέρα εκείνη έλαβε χώρα ένα τεράστιο πάρτι για το Ηalloween, το πρώτο που εορταζόταν στη χώρα χωρίς σχεδόν κανένα περιοριστικό μέτρο λόγω κορωνοϊού μετά από τρία χρόνια.

Στους εορτασμούς συμμετείχαν περίπου 100.000 άνθρωποι από όλον τον κόσμο. Όμως η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, με αποτέλεσμα τις εικόνες φρίκης να κάνουν τον γύρο του κόσμου και να προκαλούν ανατριχίλα.

Νοέμβριος 2022: Ο πληθυσμός της γης ξεπέρασε τα 8 δισεκατομμύρια

Τον Νοέμβριο του 2022 ο πληθυσμός της γης υπολογίστηκε ότι ξεπέρασε τα 8 δισεκατομμύρια και γεννήθηκαν δεκάδες ερωτήματα για τον υπερπληθυσμό του πλανήτη και τη βιωσιμότητά του.

Και αυτό γιατί χρειάστηκαν πάνω από 200.000 ανθρώπινης προϊστορίας και ιστορίας για να φτάσει ο ανθρώπινος πληθυσμός το ένα δισεκατομμύριο και μόνο 219 χρόνια ακόμη για να αυξηθεί στα 8 δισεκατομμύρια.

Ο παγκόσμιος πληθυσμός σημειώνει συνεχή αύξηση από τον 14ο αιώνα, μετά το τέλος της μεγάλης επιδημίας πανούκλας και του μεγάλου λιμού των ετών 1315–1317.

Ακραία καιρικά φαινόμενα το 2022 - Υπαρκτή απειλή η κλιματική κρίση

Το 2022 πολλαπλασιάστηκαν οι καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική υπερθέρμανση.

Το καλοκαίρι είναι το πιο ζεστό που καταγράφηκε ποτέ στην Ευρώπη, ρεκόρ θερμοκρασιών και καύσωνες προκαλούν ξηρασία και δασικές πυρκαγιές (τουλάχιστον 6.600.000 στρέμματα δάσους γίνονται στάχτη από τον Ιανουάριο μέχρι τα μέσα Αυγούστου στην ΕΕ, ένα ρεκόρ). Οι παγετώνες των Άλπεων καταγράφουν απώλειες ρεκόρ στη μάζα πάγου.

Τουλάχιστον 15.000 θάνατοι συνδέονται άμεσα με τον καύσωνα στη Γηραιά Ήπειρο, σύμφωνα τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η κλιματική κρίση είναι πλέον υπαρκτή / (AP Photo/Matthew Brown)

Η Κίνα καταρρίπτει επίσης ρεκόρ ζέστης τον Αύγουστο και η ξηρασία απειλεί με λιμό το Κέρας της Αφρικής.

Οι πυρκαγιές και η αποψίλωση καταρρίπτουν νέα ρεκόρ στην Αμαζονία της Βραζιλίας.

Στο Πακιστάν, ιστορικών διαστάσεων πλημμύρες που συνδέονται με έναν ασυνήθιστο μουσώνα έχουν αποτέλεσμα 1.700 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και οκτώ εκατομμύρια άλλοι να εκτοπιστούν, ενώ το ένα τρίτο της χώρας βρίσκεται κάτω από το νερό.

Αν οι προβλέψεις για φέτος επιβεβαιωθούν, τα χρόνια από το 2015 έως το 2022 θα είναι τα πιο ζεστά που έχουν καταγραφεί ποτέ, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας.



