Ο... άρρωστος Λαβρόφ με σορτσάκι σε ξενοδοχείο του Μπαλί

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ διακομίσθηκε στο νοσοκομείο μετά την άφιξή του στο Μπαλί της Ινδονησίας για να συμμετάσχει στην σύνοδο κορυφής της Ομάδας των 20 (G20), μετέδωσε το Associated Press επικαλούμενο Iνδονήσιους αξιωματούχους.

Δύο πηγές έκαναν λόγο για καρδιακό περιστατικό. Ο Λαβρόφ εκπροσωπεί στην σύνοδο τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ινδονήσιοι αξιωματούχοι δε θέλησαν να σχολιάσουν το περιστατικό, ενώ το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε την είδηση.

Russia’s Foreign Ministry mouthpiece, Maria Zakharova, has published a video with Sergey Lavrov at the G20 summit in Bali, in an effort to shut down reports he was admitted to hospital with a heart problem. Several local officials say he received medical help at the resort. pic.twitter.com/eNZ6AD404r