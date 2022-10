«Ο ήλιος που γελάει»: Η δορυφορική φωτογραφία της NASA που έγινε viral

Μια δορυφορική φωτογραφία της NASA αποτυπώνει τον «ήλιο που γελά»!

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ένας δορυφόρος της NASA κατέγραψε μια εικόνα του ήλιου που έμοιαζε με ένα χαρούμενο πρόσωπο, προτρέποντας την αμερικανική διαστημική υπηρεσία να πει ότι ο ήλιος φαινόταν «χαμογελαστός».

Το πρακτορείο Solar Dynamics Observatory δημοσίευσε την εικόνα στο Twitter την Τετάρτη, γράφοντας: «Σήμερα, το Solar Dynamics Observatory της NASA έπιασε τον ήλιο να "χαμογελάει". Αυτά τα σκοτεινά μπαλώματα (ηλιακές κηλίδες) στον ήλιο φαίνονται στο υπεριώδες φως και είναι γνωστά ως στεφανιαίες τρύπες. Πρόκειται για περιοχές όπου αναβλύζει γρήγορος ηλιακός άνεμος στο διάστημα».

Say cheese! 📸



Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31