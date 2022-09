Βασίλισσα Ελισάβετ: Η Σκωτία την αποχαιρετά με λαϊκό προσκύνημα 

Από τη Σκωτία ξεκινά το λαϊκό προσκύνημα - Βίντεο από Reuters

Στο Εδιμβούργο και στο ανάκτορο Χόλιρουντχάουζ βρίσκεται η σορός της Βασίλισσας Ελισάβετ από χθες Κυριακή. Η φάλαγγα των αυτοκινήτων ξεκίνησε το πρωί από το κάστρο του Μπαλμόραλ για να κάνει ένα ταξίδι 300 χιλιομέτρων μέχρι την πρωτεύουσα της Σκωτίας που διήρκεσε 6 ώρες.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην ύπαιθρο της Σκωτίας περιμένοντας σιωπηλά να αποχαιρετίσουν για τελευταία φορά τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Κοσμοσυρροή / AP

Το φέρετρο παρέμεινε την νύκτα στην επιβλητική αίθουσα του θρόνου της βασιλικής κατοικίας στο Εδιμβούργο και θα παραμείνει εκεί έως σήμερα νωρίς το απόγευμα ώστε να μπορέσει το προσωπικό της βασιλικής κατοικίας να αποχαιρετίσει τη βασίλισσα του.

Μετά από ταξίδι 6 ωρών, το φέρετρο έφτασε στο Εδιμβούργο / AP

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ και η σύζυγός του Καμίλα μεταβαίνουν στην Σκωτία, το μεσημέρι της Δευτέρας, την ώρα που σήμερα το πρωί δέχονται συλλυπητήριες προσφωνήσεις από τα δύο σώματα του βρετανικού κοινοβουλίου.

Θα ακολουθήσει θρησκευτική τελετή - δέηση στον καθεδρικό ναό του Αγίου Αιγιδίου (Saint Giles) παρουσία του βασιλιά Καρόλου Γ'. Η πομπή θα μεταφέρει το φέρετρο στον καθεδρικό ναό κι ο βασιλιάς Κάρολος, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι θα ακολουθήσουν με τα πόδια για να αποτίσουν φόρο τιμής στην αγαπημένη τους βασίλισσα.Τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα ακολουθούν πολύ κοντά με τα αυτοκίνητα.

A ripple of applause breaks out in Edinburgh as Queen Elizabeth II returns to the Scottish Capital for the final time. pic.twitter.com/lTNCu7nAXt