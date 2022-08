Ουάσινγκτον: Επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό του μετρό - Δύο τραυματίες

Δύο άνθρωποι μαχαιρώθηκαν σε σταθμό του μετρό στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο NBC και άλλα τοπικά ΜΜΕ.

Ήταν γύρω στις 15:20 (τοπική ώρα) όταν η αστυνομία έλαβε κλήση για επίθεση με μαχαίρι στον σταθμό του μετρό. Όταν έφθασαν αστυνομικοί, βρήκαν έναν άνδρα σοβαρά τραυματισμένο, χωρίς τις αισθήσεις του, ο οποίος διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο.

Stabbing investigation underway on red line platform of Metro Center. @DCPoliceDept say a man was unconscious & not breathing when they initially arrived & a woman had injuries that were not life threatening. Suspect info here: https://t.co/Fe3ENE6TQL @fox5dc pic.twitter.com/scHwICizoM