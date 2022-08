Τέξας: Η ξηρασία αποκάλυψε ίχνη δεινοσαύρων 113 εκατομμυρίων ετών!

Μπροστά σε νέες αποκαλύψεις, λόγω της... ξηρασίας, βρέθηκαν οι υπάλληλοι πάρκου στο Τέξας, οι οποίοι εντόπισαν ίχνη δεινοσαύρων 113 εκατομμυρίων ετών.

Λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας, ίχνη δεινοσαύρων - που χρονολογούνται πριν από 113 εκατομμύρια χρόνια - ήρθαν στο «φως» σε μια αποξηραμένη κοίτη ποταμού στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως δήλωσε χθες αξιωματούχος της αμερικανικής πολιτείας.

Τα ίχνη των δεινοσαύρων παρέμεναν θαμμένα κάτω από ιζήματα που καλύπτονταν από νερό, κάτι που βοήθησε στη διατήρησή τους.

Prints mostly left by the Acrocanthosaurus — a theropod that stood 15 feet, weighed 7 tons and roamed the area 113 million years ago — have emerged in recent weeks as the Paluxy River has dried up almost entirely in parts of Dinosaur Valley State Park. https://t.co/G2s9a5oPc7