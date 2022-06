Μαϊάμι: Αεροπλάνο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την προσγείωσή του

Τον απόλυτο πανικό έζησαν οι επιβάτες ενός αεροπλάνου, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αεροσκάφος της Red Air, μιας χαμηλού κόστους αεροπορικής εταιρείας, αναχώρησε από το Σάντο Ντομίνγκο της Δομινικανής Δημοκρατίας με προορισμό το Μαϊάμι με 126 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος.

