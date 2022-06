Βερολίνο: Όχημα έπεσε σε πλήθος - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες

Συναγερμός στο Βερολίνο, όταν όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος. Πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες.

Ένα όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος με πολίτες στο δυτικό Βερολίνο, κοντά στη δημοφιλή εμπορική λεωφόρο Kurfuerstendamm στα δυτικά της γερμανικής πρωτεύουσας το πρωί της Πέμπτης. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον ένας άνθρωπος «έχασε» τη ζωή του και άλλοι 30 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής.

#BREAKING A vehicle hit a crowd of people in Berlin, injuring at least 10 people pic.twitter.com/BcUBcJ69Kn

Update from the horrible situation in Berlin…We are ok. Jb pic.twitter.com/BsMXWP7Us0