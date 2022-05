Έπεσε η Μαριούπολη - Παραδόθηκαν oι υπερασπιστές του Αζοφστάλ

Μετά από 83 ημέρες ένοπλης σύρραξης, η Μαριούπολη έπεσε. Η πιο αιματηρή μάχη του πολέμου στην Ουκρανία έλαβε τέλος, καθώς έφυγαν και οι τελευταίοι Ουκρανοί στρατιώτες που ήταν μέσα στο Αζοφστάλ. Ανταλλαγή με Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου περιμένει η ουκρανική πλευρά.

Oι τραυματίες Ουκρανοί στρατιώτες που είχαν καταφύγει στο χαλυβουργείο Αζοφστάλ παραδόθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ρωσικά εδάφη με λεωφορεία που έφεραν το ρωσικό πολεμικό έμβλημα «Z», ενώ οι σύντροφοί τους που παρέμεναν στις στοές διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν τον αγώνα τους αναφέρουν οι New York Times. Η Μαριούπολη αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη ουκρανική πόλη που πέφτει στα χέρια των Ρώσων, μετά την Χερσώνα.

Πρόκειται για 256 Ουκρανούς μαχητές οι οποίοι εκκένωσαν το πολιορκημένο εργοστάσιο. Τουλάχιστον 51 από αυτούς είναι τραυματίες.

Το Reuters αναφέρει πως από το Azovstal αναχώρησαν περίπου 12 λεωφορεία, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ότι μέσα σε αυτά βρίσκονται οι Ουκρανοί στρατιώτες.

Το Κρεμλίνο, με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, δήλωσε πως οι Ουκρανοί στρατιώτες που απομακρύνονται από την περιοχή θα «αντιμετωπιστούν με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου».

Τραυματίες Ουκρανοί στρατιώτες στη Μαριούπολη

Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεσούκ δήλωσε: «52 βαριά τραυματισμένοι Ουκρανοί στρατιωτικοί απομακρύνθηκαν χθες. Αφού σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας τους, θα τους ανταλλάξουμε με Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου».

83 days of Mariupol defense will go down in history as the Thermopylae of the XXI century. “Azovstal” defenders ruined 🇷🇺’s plan to capture the east of 🇺🇦, took a hit on themselves and proved the real "combat capability" of 🇷🇺… This completely changed the course of the war.