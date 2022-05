Έκρηξη σε δημοτικό σχολείο στη Νιγηρία

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε δημοτικό σχολείο στη Νιγηρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες η έκρηξη σημειώθηκε στις 09:00 το πρωί στην περιοχή Σάμπον Γκάρι της πολιτείας Κάνο, την ώρα που εκατοντάδες μαθητές πήγαιναν στο σχολείο για μάθημα.

VIDEO: The explosion in Sabon Gari, Kano, has left many dead and several school children injured. #kano @explosion #bomb https://t.co/3ZtQI2vBSA pic.twitter.com/D5ik6sTJEk

Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς, ανάμεσά τους και αρκετά παιδιά. Δεκάδες επίσης άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα οι θάνατοι τεσσάρων ανθρώπων.

Η οροφή του σχολείου κατέρρευσε από την έκρηξη και δεκάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί προσπαθούσαν να βγουν από τα χαλάσματα έρποντας.

BREAKING: DEVELOPING STORY

Explosion Rocks Kano, Injuring School Children



An early Tuesday morning explosion has hit Sabon Gari area of Kano state, Northwest Nigeria, close to a school and injuring a number of children.



Details to come on https://t.co/npwyX7oosP pic.twitter.com/x2vg0kFtId