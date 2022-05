Ουκρανία: Στόχος βομβαρδισμών σχολείο στο Λουχάνσκ - Αναφορές για νεκρούς

Τα νεότερα στοιχεία για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (7/5/22)

Μαίνεται για δεύτερο μήνα ο πόλεμος στην Ουκρανία και πλέον τα σενάρια για κατάπαυση του πυρός απομακρύνονται. Στόχος των βομβαρδισμών σχολεία και άμαχοι που αγωνιούν για τη ζωή τους.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον βομβαρδισμό από τις ρωσικές δυνάμεις ενός σχολείου στο ουκρανικό χωριό Μπιλοχορίβκα, ενώ άλλοι 60 που παραμένουν κάτω τα συντρίμμια υπάρχει φόβοι ότι είναι επίσης νεκροί, δήλωσε σήμερα ο Σέρχιι Γκαϊντάι κυβερνήτης της επαρχίας Λουχάνσκ.

#Russian forces dropped a bomb on the school of Bilohorivka, #Luhansk region, where almost the entire village was staying, reports #Ukrainian media.



There were about 90 people in the school. Nearly 30 people have already been taken out of the rubble. pic.twitter.com/mNAawnd9CJ