Συναγερμός στη Μολδαβία μετά από χτύπημα στο έδαφός της

Συναγερμός στη Μολδαβία μετά από απανωτές εκρήξεις. Συγκαλείται το Ανώτατο Συμβούλιο της χώρας. Φόβοι στην Υπερδνειστερία ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα επεκταθεί και στα εδάφή της.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Μολδαβία μετά τις εκρήξεις που σημειώθηκαν χθες και σήμερα. Οι αρχές της Υπερδνειστερίας, αυτονομιστικής περιοχής της Μολδαβίας, ανακοίνωσαν σήμερα ότι σημειώθηκαν εκρήξεις σε ραδιοφωνικό πύργο, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

#UPDATE The president of ex-Soviet Moldova on Tuesday convened a meeting of the country's security council after a series of blasts in the Russian-backed separatist #Transnistria regionhttps://t.co/PNqF3ZqSuu