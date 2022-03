Μπάιντεν: «Χασάπης» ο Πούτιν -Δεν είμαι βέβαιος ότι έχει αλλάξει στρατηγική

Οι τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία. Όσα μετέδωσε από το Κίεβο η Λευκή Γεωργάκη - Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

«Χασάπη» αποκάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Αμερικανός ομόλογός του, Τζο Μπάιντεν και είπε ότι δεν είναι βέβαιος ότι η Μόσχα έχει αλλάξει τη στρατηγική της στον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία, μετά μάλιστα και τη δήλωση της Μόσχας ότι θα επικεντρωθεί στην πλήρη «απελευθέρωση» της αποσχισθείσας περιοχής του Ντονμπάς.

«Δεν είμαι βέβαιος ότι έχουν αλλάξει», απάντησε ο Μπάιντεν σε έναν δημοσιογράφο στη Βαρσοβία, όταν ρωτήθηκε αν η Ρωσία έχει αλλάξει τη στρατηγική της.

President Joe Biden on Saturday called Russian President Vladimir Putin a "butcher" after visiting with refugees in Warsaw, Poland, in an intense criticism of the Russian leader's actions in Ukraine that hav... https://t.co/y62ueIoCnD