Μαρόκο: Τέταρτη ημέρα μάχης για τη διάσωση του Ραγιάν που έπεσε σε πηγάδι

Στιγμιότυπα από τη διάσωση του πεντάχρονου που έπεσε σε πηγάδι στο Μαρόκο - AP Video

Μάχη με τον χρόνο δίνουν σήμερα για τέταρτη συνεχή ημέρα οι διασώστες προκειμένου να σώσουν ένα πεντάχρονο παιδάκι που έπεσε σε βαθύ πηγάδι στο Μαρόκο.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είναι καθηλωμένοι μπροστά στις οθόνες τους και παρακολουθούν τις ζωντανές τηλεοπτικές μεταδόσεις.

Κάμερα κατέγραψε ζωντανό τον πεντάχρονο Ραγιάν. Αγώνας των διασωστών να τον απεγκλωβίσουν - Φωτογραφία Twitter

Οι επιχειρήσεις διάσωσης για την ανάσυρση του Ραγιάν, που την Τρίτη έπεσε στο πηγάδι, βάθους 32 μέτρων, εντατικοποιήθηκαν χθες όταν έπεσε το σκοτάδι, με τους διασώστες να σκάβουν υπό το φως προβολέων το έδαφος που βρίσκεται γύρω από αυτό για να δημιουργήσουν μια τρύπα.

Η περιπέτεια του μικρού έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης στο διαδίκτυο με το hashtag #SaveRayan (Σώστε τον Ράιαν) και έχει γίνει viral σε όλη τη Βόρεια Αφρική, περιλαμβανομένης της γειτονικής Αλγερίας.

my heart is breaking into million pieces. his shivering, he’s alone having cold; everything about this case is painful.

yet, he is so strong sticking into life with heavy breaths. may allah save him first and rescuers second. 🙏🏻

#أنقذوا_ريان #SaveRayan pic.twitter.com/ocUoponH7u