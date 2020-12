Οργή στην Αλβανία: Αστυνομικός δολοφόνησε 25χρονο

Μεγάλης έκτασης επεισόδια ξέσπασαν στα Τίρανα της Αλβανίας μετά τη δολοφονία 25χρονου από αστυνομικού το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα αλβανικά μέσα, ο νεαρός προσπάθησε να ξεφύγει, δείχνοντας ένα σκληρό αντικείμενο που έμοιαζε με όπλο προς στον αστυνομικό. Η αστυνομία αναφέρει ότι μετά από έρευνα στη γύρω περιοχή εντοπίστηκε πυροβόλο όπλο που φέρεται να άνηκε στον 25χρονο. Μερικές ώρες αργότερα, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων (ShCBA) δημοσίευσε ανακοίνωση ανατρέποντας τα όσα ανέφερε η αστυνομία.

Χάος και οργή στα Τίρανα μετά τη δολοφονία 25χρονου από αστυνομικό. AP Images

Η δολοφονία του νεαρού προκάλεσε οργή στα Τίρανα και το βράδυ της Τετάρτης, εκατοντάδες νέοι συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας την παραίτηση του υπουργού.

LIVE: Protesters in #Tirana burn the Christmas tree placed at the Prime Ministry's building. © JOQ Albania #Albania #PoliceBrutality #drejtesiperklodianin pic.twitter.com/VYbU7Qh2MT