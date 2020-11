Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη του γραφείου της Μέρκελ

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Τετάρτης στο Βερολίνο όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην πύλη της Καγκελαρίας.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, το όχημα έπεσε στην πόρτα που οδηγεί στο γραφείο της Άνγκελα Μέρκελ. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης της Μέρκελ με τους πρωθυπουργούς των κρατιδίων της χώρας σχετικά με τον κορωνοϊό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, το άτομο που βρισκόταν στο όχημα έχει απομακρυνθεί και εξετάζονται οι συνθήκες του ατυχήματος.

Car seen crashing into gates of #German Chancellery in #Berlin



