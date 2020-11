Εκλογές ΗΠΑ 2020: Μπροστά ο Μπάιντεν - Σε ποιες πολιτείες προηγείται

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί όλη η υφήλιος τις αμερικανικές εκλογές, με τους δυο υποψηφίους να βρίσκονται κοντά ο ένας με τον άλλον.

Μέχρι στιγμής, ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν προηγείται σε αριθμό μεγάλων εκλεκτόρων, με 238, ενώ ο απερχόμενος Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει εξασφαλίσει 213. Χρειάζονται 270 για να κερδίσει κάποιος τον Λευκό Οίκο. Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί τελικό αποτέλεσμα στην Αλάσκα, που αναδεικνύει τρεις μεγάλους εκλέκτορες, ωστόσο θεωρείται δεδομένο ότι θα την κερδίσει ο Τραμπ, αφού κανένας Δημοκρατικός δεν έχει καταφέρει εδώ και δεκαετίες να αποσπάσει αυτήν τη συντηρητική Πολιτείας.

Τα βλέμματα είναι στραμμένα επομένως σε έξι μεγάλες Πολιτείες.

1) Μίσιγκαν (16 εκλέκτορες): Με καταμετρημένο το 92% των ψήφων σε αυτή τη βιομηχανική Πολιτεία του βορρά, την οποία είχε κερδίσει οριακά ο Ντόναλντ Τραμπ το 2016, ο Τζο Μπάιντεν προηγείται με ποσοστό 49,5% έναντι 48,9% του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσες, οι ψήφοι που απομένουν να καταμετρηθούν είναι κυρίως επιστολικές και θεωρείται ότι θα ευνοήσουν τον Μπάιντεν. Η υπουργός που είναι αρμόδια για τις εκλογικές διαδικασίες στην Πολιτεία άφησε νωρίτερα να εννοηθεί ότι εντός της ημέρας «θα έχουμε μια αρκετά ακριβή εικόνα» του αποτελέσματος, έστω και αν δεν θα είναι το οριστικό.

2) Γουισκόνσιν (10 μεγάλοι εκλέκτορες): Σε αυτήν την αγροτική Πολιτεία, την οποία κέρδισε ο Τραμπ πριν από τέσσερα χρόνια, έχει καταμετρηθεί το 97% των ψήφων. Προς το παρόν, προηγείται οριακά ο Μπάιντεν, με ποσοστό περίπου 49,5, έναντι 48,8% του Τραμπ.

Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας, αφού επαληθευτεί τρεις φορές.

3) Νεβάδα (6 μεγάλοι εκλέκτορες): Με καταμετρημένο το 86% των ψήφων, ο Μπάιντεν προηγείται με ποσοστό 49,3%, έναντι 48,7% του Τραμπ. Το 2016 την Πολιτεία αυτήν είχε κερδίσει η Χίλαρι Κλίντον. Οι τοπικές εκλογικές αρχές ανακοίνωσαν το πρωί της Τετάρτης ότι η καταμέτρηση έχει σταματήσει και δεν θα ξαναρχίσει πριν από αύριο, Πέμπτη.

Εάν κερδίσει το Μίσιγκαν, το Γουισκόνσιν και τη Νεβάδα (16+10+6), ο Μπάιντεν θα εξασφαλίσει τους 32 εκλέκτορες που του χρειάζονται για να φτάσει στον «μαγικό αριθμό» των 270.

4) Τζόρτζια (16 εκλέκτορες): Έχει καταμετρηθεί το 92% των ψήφων σε αυτήν την Πολιτεία του νότου που, κατά παράδοση, ψηφίζει Ρεπουμπλικάνους. Ο Ντόναλντ Τραμπ προηγείται προς το παρόν, με ποσοστό 50,5%, έναντι 48,3% του Μπάιντεν, όμως τα αμερικανικά μμε εκτιμούν ότι η διαφορά αυτή θα μειωθεί όσο περνούν οι ώρες.

Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να γίνει γνωστό εντός της ημέρας.

5) Βόρεια Καρολίνα (15 εκλέκτορες): Με καταμετρημένο το 95% των ψήφων, σε αυτήν την επίσης συντηρητική Πολιτεία που παραδοσιακά ψηφίζει τους Ρεπουμπλικάνους, ο Τραμπ προηγείται με ποσοστό 50,1%, έναντι 48,6% του Μπάιντεν. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι ψήφοι δια αλληλογραφίας που στάλθηκαν το αργότερο μέχρι και την ημέρα των εκλογών, στις 3 Νοεμβρίου, θα γίνονται δεκτές εφόσον φτάσουν μέχρι τις 12 Νοεμβρίου.

6) Πενσιλβάνια (20 εκλέκτορες): Προς το παρόν έχει καταμετρηθεί μόνο το 79% των ψήφων σε αυτή τη βιομηχανική Πολιτεία των βορειοανατολικών ΗΠΑ. Νωρίς το πρωί της Τετάρτης ο Τραμπ διατηρούσε άνετο προβάδισμα, με ποσοστό 53,9%, έναντι 44,8% του Μπάιντεν.

Σύμφωνα όμως με τα αμερικανικά MME, όταν ενσωματωθούν οι επιστολικές ψήφοι, η διαφορά αυτή θα μειωθεί, ενώ οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι το τελικό αποτέλεσμα θα γίνει γνωστό μέχρι την Παρασκευή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί για δεύτερη φορά το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ, μέσα από ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό του στο Twitter.

«Χθες το βράδυ είχα προβάδισμα, σταθερά, σε πολλές πολιτείες-κλειδιά. Στη συνέχεια, ένα προς ένα, άρχισαν να εξαφανίζονται μαγικά τα καταμετρημένα ψηφοδέλτια. Πολύ περίεργο», ανέφερε.

Ο Ντόναλαντ Τραμπ αναφερόμενος στην στροφή του εκλογικού αποτελέσματος η οποία παρατηρείται τις τελευταίες ώρες σε ότι αφορά πολιτείες-κλειδιά ανέφερε πως οι προβλέψεις κάνουν «εντελώς και ιστορικά λάθος».

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!