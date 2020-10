Oργή στην Πολωνία: Απαγορεύουν σχεδόν όλες οι αμβλώσεις

Διαδηλωτές διαμαρτύρονται έξω από το σπίτι του Γιαροσλάβ Κατσίνσκι, αρχηγού του συντηρητικού κόμματος «Νόμος και Δικαιοσύνη» (PiS)

Το συνταγματικό δικαστήριο της Πολωνίας έκρινε ως αντισυνταγματική την άμβλωση σε περίπτωση γενετικών ανωμαλιών του εμβρύου, περιορίζοντας ακόμα περισσότερο το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.



Με τον τρόπο αυτό ακυρώνεται νόμος του 1993, ο οποίος επέτρεπε τη διακοπή της κύησης αν διαπιστωνόταν ότι το έμβρυο είχε προβλήματα υγείας. Πλέον οι αμβλώσεις θεωρούνται επιτρεπτές μόνο σε περιπτώσεις βιασμού και αιμομειξίας, καθώς και σε περίπτωση που η κύηση απειλεί τη ζωή της μητέρας.



Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την σχεδόν καθολική απαγόρευση των αμβλώσεων, καθώς το 98% των εκτρώσεων στην Πολωνία σχετίζεται με λόγους γενετικών ανωμαλιών του εμβρύου.

Την ίδια στιγμή η απόφαση οδήγησε σε θύελλα αντιδράσεων, καθώς χιλιάδες διαδηλωτές ξεχύθηκαν στους δρόμους δεκάδων πόλεων στην Πολωνία, τις τελευταίες πέντε ημέρες, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν, κρατώντας πανό που γράφουν «Αρκετά!» και «Αυτό είναι πόλεμος!».

Ταυτόχρονα, η επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ντούνια Μιγιάτοβιτ, καταδίκασε την απόφαση της Πολωνίας. «Η κατάργηση της βάσης για σχεδόν όλες τις νόμιμες αμβλώσεις στην Πολωνία ισοδυναμεί με απαγόρευση και παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα», έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter, ενώ πρόσθεσε πως η απόφαση αυτή ωθεί τις γυναίκες σε άλλα μέσα προκειμένου να τερματίσουν την κύηση, όπως για παράδειγμα να διαφύγουν στο εξωτερικό.



