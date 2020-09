Αναστασιάδης-Πομπέο υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης στην Κύπρο

Μνημόνιο Συναντίληψης για την εγκαθίδρυση Κέντρου Εκπαίδευσης σε θέματα Ασφάλειας υπέγραψαν σήμερα οι υπουργοί Εξωτερικών Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης και ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο περιθώριο συνάντησης του Αμερικανού υπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων του με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, βρέθηκαν επί τάπητος η αναβάθμιση των διμερών σχέσεων, οι εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο εξαιτίας των κλιμακούμενων τουρκικών προκλήσεων και τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τι είναι το Μνημόνιο Συναντίληψης

Το Μνημόνιο Συναντίληψης υπεγράφη στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας Κυπριακής Δημοκρατίας-ΗΠΑ στους τομείς ασφάλειας και άμυνας, και περιλαμβάνει την εγκαθίδρυση εκπαιδευτικού κέντρου για θέματα ασφάλειας, με την ονομασία CYCLOPS (Cyprus Center for Land, Open Seas and Port Security), το οποίο θα είναι κυπριακής ιδιοκτησίας, ενώ έχει ήδη εξασφαλιστεί δέσμευση της κυβέρνησης των ΗΠΑ για αρχική χρηματοδότηση της ανέγερσης και λειτουργίας του Κέντρου.

I expressed to @SecPompeo my deep appreciation to the #US Government for its firm stance on condemning Turkey’s illegal drillings within our EEZ, in full support to the unhindered exercise by #Cyprus of its sovereign rights to explore and exploit its natural resources.



🇨🇾🇺🇸 pic.twitter.com/kaS8xh1rEj — Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) September 12, 2020

Η εν λόγω πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της Δήλωσης Προθέσεων που υπεγράφη μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ στις 6.11.2018.

I urged the State Secretary @SecPompeo to adopt a proactive stance and exert every effort to stop Turkey from implementing any illegal actions or plans as regards the fenced area of #Varosha, in violation of international law and the relevant #UN Security Council resolutions. — Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) September 12, 2020

Το Κέντρο CYCLOPS αποτελεί πρόγραμμα συνεργασίας, με τις ΗΠΑ να παρέχουν τεχνογνωσία και τεχνικό υλικό, ενώ θα εμπλακούν και σε προγράμματα εκπαίδευσης Κυπρίων εκπαιδευτών, με απώτερο στόχο την απόκτηση από αυτούς τεχνογνωσίας και ικανοτήτων, για να εκπαιδεύουν οι ίδιοι αντίστοιχους λειτουργούς άλλων κρατών, κυρίως ομονοούντων γειτονικών (Train the Trainers concept).

The signing of a MoU between the Government of the Republic of #Cyprus and the Government of the #USA concerning increased cooperation and support of border security assistance efforts, sends, yet again, a clear political signal as regards the new levels of our relationship. 🇨🇾🇺🇸 pic.twitter.com/I7wKVe9eCT — Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) September 12, 2020

Τομείς εκπαίδευσης που θα προσφέρει το Κέντρο αφορούν, μεταξύ άλλων, τις εξής ενότητες: συνοριακό έλεγχο και ασφάλεια, ασφάλεια λιμένων, τελωνειακούς ελέγχους στην ξηρά και στη θάλασσα, διαχείριση ΧΒΡΠ-Ε (Χημικά, Βιολογικά, Ραδιολογικά και Πυρηνικά) σε ειδικό εργαστήριο, και κυβερνοασφάλεια.

Η Κυπριακή Δημοκρατία θα προσφέρει τον χώρο, όπου θα ανεγερθεί, και τις υποδομές.

Σε συνεργασία με τον δήμο Λάρνακας, το υπουργείο Εξωτερικών επέλεξε χώρο ανέγερσης του Κέντρου κοντά στον Αερολιμένα Λάρνακας (περιοχή Μακένζη). Οι προδιαγραφές του χώρου είναι φιλικές προς το περιβάλλον και στόχος είναι η χρήση, στο μέγιστο δυνατόν, «πράσινης» τεχνολογίας, για περιβαλλοντικούς και οικονομικούς λόγους.