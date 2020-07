Ντόναλτ Τραμπ: Ενισχύει το δόγμα «νόμος και τάξη» σε πολιτείες των ΗΠΑ

Ο δήμαρχος του Πόρτλαντ δέχεται δακρυγόνα σε διαδήλωση / AP

Ένα σχέδιο που –όπως υποστήριξε– θα καταπολεμήσει το βίαιο έγκλημα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια προσπάθεια να αυξήσει (εκτός από την αστυνόμευση) και τους ψηφοφόρους του, εν όψει των εκλογών που θα γίνουν σε λίγους μήνες στις ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, ομοσπονδιακοί πράκτορες δυνάμεων επιβολής του νόμου θα αποσταλούν σε πόλεις που αντιμετωπίζουν προκλήσεις με βίαιο έγκλημα. Μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ επέρριψε την ευθύνη της ανόδου της βίας σε αριστερά κινήματα για «διάλυση» τοπικών αστυνομικών τμημάτων, στον απόηχο της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ στα χέρια αστυνομικών. «Αυτό το ξέσπασμα βίας σοκάρει τη συνείδηση του έθνους μας», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

«Σήμερα ανακοινώνω μια αύξηση της ομοσπονδιακής επιβολής του νόμου σε αμερικανικές κοινότητες που μαστίζονται από βίαιο έγκλημα», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο σχέδιο δράσης με τίτλο Operation Legend και υποστηρίζοντας πως «δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να εμπλακούμε» για τον αυξανόμενο αριθμό θανάτων σε ορισμένες μεγάλες πόλεις. «Αυτή η αιματοχυσία πρέπει να τελειώσει. αυτή η αιματοχυσία θα τελειώσει», δήλωσε.

Έτσι, με την ενίσχυση του δόγματος «νόμος και τάξη» προχωρά ακάθεκτος ο Ντόναλντ Τραμπ στην τελική ευθεία για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, ευελπιστώντας ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις του θα αποδειχθούν καθοριστικές στην κάλπη.

Μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ουίλιαμ Μπαρ διευκρίνισε ότι η επιχείρηση αυτή θα αφορά στο Σικάγο, το Κάνσας Σίτι και Αλμπουκέρκη. Περίπου 200 αξιωματικοί θα αποσταλούν στο Σικάγο, 30 στην Αλμπουκέρκη, Νέο Μεξικό και 200 βρίσκονται ήδη στο Κάνσας Σίτι, Μισσούρι. Σύμφωνα με τον Μπαρ, θα συνεργαστούν «χέρι-χέρι» με την αστυνομία και δεν πρέπει να συγχέονται με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των ταραχών.

WATCH: The Right View with @LaraLeaTrump, @KimGuilfoyle, @KatrinaPierson, and @MercedesSchlapp! #TheRightView



Text TRUMP to 88022 https://t.co/isNa1xlj4e