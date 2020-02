Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Στους 20 οι νεκροί - Κρατά ακόμα ομήρους ο δράστης

Δείτε στο βίντεο του Reuters την επιχείρηση της αστυνομίας έξω από το εμπορικό κατάστημα όπου έγινε το μακελειό.

Αστυνομικοί και στρατιώτες εισέβαλαν στο εμπορικό κέντρο, όπου ένοπλος κρατά ομήρους και βοήθησαν εκατοντάδες ανθρώπους να διαφύγουν. Μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους 20 άνθρωποι και πολλοί έχουν τραυματιστεί, ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των ομήρων.

Νωρίτερα, το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Amarin μετέδωσε απευθείας εικόνες, στις οποίες διακρίνονται δεκάδες άνθρωποι να τρέχουν έξω από το εμπορικό κέντρο. Κάποιοι κρατούσαν στην αγκαλιά τους μικρά παιδιά, άλλοι βοηθούσαν ηλικιωμένους.

News Alert : Soldier goes on shooting rampage at Terminal 21 Korat shopping mall in Nakhon Ratchasima , Thailand . At least 12 people have been shot dead. pic.twitter.com/kVe7Vz8IZt