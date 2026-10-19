Η έλευση της 28ης Οκτωβρίου φέρνει διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα λειτουργίας των σχολείων, καθώς οι μαθητικές παρελάσεις και η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη αναδιαμορφώνουν τη σχολική καθημερινότητα.

Μάλιστα ο φετινός εορτασμός φέτος δημιουργεί ένα εξαήμερο άνευ μαθημάτων για τους μαθητές της συμπρωτεύουσας ενώ για τους υπόλοιπους προβλέπεται ένα διήμερο.

Θεσσαλονίκη: 28η Οκτωβρίου και Άγιος Δημήτριος φέρνουν εξαήμερη ανάπαυλα από τις σχολικές υποχρεώσεις

Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης είναι ιδιάζουσα καθώς οι μαθητές της πόλης βγαίνουν ευνοημένοι στις φετινές εορταστικές εκδηλώσεις λόγω και του σαββατοκύριακου που μεσολαβεί πριν από την αργία του πολιούχου Αγίου Δημητρίου αλλά και της μαθητικής παρέλασης που προηγείται της στρατιωτικής ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου. Με αυτά τα δεδομένα και χάρη στις καραμπόλες του ημερολογίου οι μαθητές της συμπρωτεύουσας μετά το υποχρεωτικό παρών στην σχολική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου που θα γίνει την Παρασκευή 23 του μήνα θα επιστρέψουν στα θρανία για την επανεκκίνηση των μαθημάτων την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

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