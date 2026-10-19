28η Οκτωβρίου: Έξι ημέρες χωρίς μαθήματα για τους μαθητές της Θεσσαλονίκης

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Νάσος Σιμόπουλος)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 28η Οκτωβρίου φέρνει αλλαγές στο πρόγραμμα των σχολείων στη Θεσσαλονίκη.
  • Οι μαθητές της Θεσσαλονίκης θα έχουν έξι ημέρες χωρίς μαθήματα λόγω των εορτασμών.
  • Οι υπόλοιποι μαθητές της χώρας θα έχουν διήμερη αργία.
  • Η αργία περιλαμβάνει και τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου, που προηγείται της 28ης Οκτωβρίου.
  • Οι μαθητές θα επιστρέψουν στα μαθήματα την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Η έλευση της 28ης Οκτωβρίου φέρνει διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα λειτουργίας των σχολείων, καθώς οι μαθητικές παρελάσεις και η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη αναδιαμορφώνουν τη σχολική καθημερινότητα.

Μάλιστα ο φετινός εορτασμός φέτος δημιουργεί ένα εξαήμερο άνευ μαθημάτων για τους μαθητές της συμπρωτεύουσας ενώ για τους υπόλοιπους προβλέπεται ένα διήμερο.

Θεσσαλονίκη: 28η Οκτωβρίου και Άγιος Δημήτριος φέρνουν εξαήμερη ανάπαυλα από τις σχολικές υποχρεώσεις

Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης είναι ιδιάζουσα καθώς οι μαθητές της πόλης βγαίνουν ευνοημένοι στις φετινές εορταστικές εκδηλώσεις λόγω και του σαββατοκύριακου που μεσολαβεί πριν από την αργία του πολιούχου Αγίου Δημητρίου αλλά και της μαθητικής παρέλασης που προηγείται της στρατιωτικής ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου. Με αυτά τα δεδομένα και χάρη στις καραμπόλες του ημερολογίου οι μαθητές της συμπρωτεύουσας μετά το υποχρεωτικό παρών στην σχολική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου που θα γίνει την Παρασκευή 23 του μήνα θα επιστρέψουν στα θρανία για την επανεκκίνηση των μαθημάτων την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

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