Θεσσαλονίκη: «Ήμουν σε άμυνα», λέει 26χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της

Υπό κράτηση μέχρι την απολογία της

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Θεσσαλονίκη: 26χρονη Που Μαχαίρωσε Τον Σύντροφό της
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 29χρονη κατηγορούμενη για απόπειρα ανθρωποκτονίας του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.
  • Υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας λόγω ενδοοικογενειακής βίας.
  • Κατήγγειλε ότι ο σύντροφός της την εμπόδισε να καλέσει την αστυνομία και την κράτησε εγκλωβισμένη.
  • Η 29χρονη δήλωσε ότι αντέδρασε υπό καθεστώς ακραίου φόβου και κάλεσε το ΕΚΑΒ μετά το περιστατικό.
  • Παραμένει υπό κράτηση μέχρι την απολογία της στον ανακριτή.

Προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή έλαβε η 29χρονη που κατηγορείται για το αιματηρό επεισόδιο σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Η κατηγορούμενη, με καταγωγή από τη Ρουμανία, διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων. Mέσω της συνηγόρου της, υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, καθώς, όπως λέει, υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας και δέχθηκε επίθεση από τον 24χρονο Έλληνα σύντροφό της.

Όπως φέρεται να υποστήριξε προανακριτικά η 29χρονη, επιχείρησε να διαφύγει από το διαμέρισμα όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό και να καλέσει την αστυνομία, όμως ο νεαρός άντρας την εμπόδισε, της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο και την κράτησε εγκλωβισμένη στο σπίτι. «Αντέδρασα υπό καθεστώς ακραίου φόβου, χωρίς πρόθεση να αφαιρέσω ζωή, ενώ κάλεσα το ΕΚΑΒ μετά το συμβάν», φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς.

Μέχρι να απολογηθεί, η 29χρονη παραμένει υπό κράτηση.

Όσα δήλωσε η δικηγόρος της 26χρονης / thestival.gr
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