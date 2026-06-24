Ένα νέο επαγγελματικό οικοσύστημα για τον χώρο των πωλήσεων διαμορφώνεται στην Ελλάδα. Το Voice for Sales, η ανεξάρτητη κοινότητα που δημιουργήθηκε με στόχο τη δικτύωση, την ανταλλαγή γνώσης και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων των πωλήσεων, κατέγραψε περισσότερα από 500 ενεργά μέλη μέσα στον πρώτο μήνα λειτουργίας της, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την ανάγκη της αγοράς για έναν κοινό χώρο έκφρασης και ανάπτυξης.

Η πρώτη δια ζώσης και υβριδική συνάντηση της κοινότητας πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας 160 επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα, ενώ παράλληλα συμμετείχαν εξ αποστάσεως μέλη μέσω ψηφιακής σύνδεσης. Η εκδήλωση αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο ορόσημο μιας πρωτοβουλίας που μέσα σε λίγες εβδομάδες έχει ήδη αναπτύξει ισχυρή δυναμική συμμετοχής και συνεργασίας.

Στην κοινότητα συμμετέχουν στελέχη πρώτης γραμμής των πωλήσεων, Key Account Managers, διευθυντές πωλήσεων, επιχειρηματίες, καθώς και επαγγελματίες από τους τομείς του marketing, των logistics και του ανθρώπινου δυναμικού, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο δίκτυο επαγγελματιών με κοινό σημείο αναφοράς την εμπορική ανάπτυξη.

Ήδη κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας της κοινότητας έχουν πραγματοποιηθεί τρία εκπαιδευτικά webinars, ενώ σύμφωνα με τους διοργανωτές έχουν προκύψει νέες επαγγελματικές συνεργασίες, ανταλλαγές τεχνογνωσίας και ευκαιρίες απασχόλησης μεταξύ των μελών.

«Οι πωλήσεις αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ένας οργανωμένος χώρος που να ενώνει τους ανθρώπους του κλάδου ανεξάρτητα από εταιρεία, θέση ή κλάδο δραστηριοποίησης. Το Voice for Sales δημιουργήθηκε για να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό», δήλωσε ο ιδρυτής της κοινότητας Πάνος Αδαμαντιάδης, προσθέτοντας ότι «στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τη μεγαλύτερη κοινότητα επαγγελματιών πωλήσεων στην Ελλάδα και έναν θεσμό που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην εξέλιξη του επαγγέλματος».

Η στρατηγική ατζέντα της κοινότητας για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 περιλαμβάνει τη συνέχιση των εβδομαδιαίων εκπαιδευτικών δράσεων, τη θεσμοθέτηση διαδικασιών mentoring και επαγγελματικής διασύνδεσης, τη διεξαγωγή ερευνών για το επάγγελμα των πωλήσεων στην Ελλάδα, καθώς και τη διοργάνωση του πρώτου επίσημου Voice for Sales Conference.

Παράλληλα, η κοινότητα σχεδιάζει την ανάπτυξη ολοκληρωμένης ψηφιακής παρουσίας μέσω ιστοσελίδας, newsletter και εξειδικευμένου ηλεκτρονικού περιοδικού, με στόχο τη συστηματική παραγωγή περιεχομένου και γνώσης για την ελληνική αγορά.

«Πιστεύουμε ότι η γνώση πολλαπλασιάζεται όταν μοιράζεται και ότι οι ισχυρότερες επαγγελματικές ευκαιρίες γεννιούνται μέσα από τις σχέσεις εμπιστοσύνης. Αυτό είναι το DNA του Voice for Sales και η βάση πάνω στην οποία χτίζουμε το μέλλον της κοινότητας», σημειώνει ο κ. Αδαμαντιάδης.

Με περισσότερα από 500 μέλη σε διάστημα μόλις ενός μήνα, το Voice for Sales φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τον κλάδο των πωλήσεων στην Ελλάδα, ενισχύοντας τη διασύνδεση, την εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη χιλιάδων στελεχών της αγοράς.

Σχετικά με το Voice for Sales

Το Voice for Sales είναι μια ανεξάρτητη επαγγελματική κοινότητα που δημιουργήθηκε το 2026 με στόχο να ενώσει τους ανθρώπους των πωλήσεων στην Ελλάδα. Μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις, networking, mentoring και πρωτοβουλίες επαγγελματικής ανάπτυξης, επιδιώκει να συμβάλει στην αναβάθμιση του επαγγέλματος και στη δημιουργία ενός σύγχρονου οικοσυστήματος γνώσης και συνεργασίας για την ελληνική αγορά.

